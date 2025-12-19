Ciolacu, la preluarea mandatului de la CJ Buzău: Dezvoltarea nu are culoare politică

„Astăzi, nu am preluat doar mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău, ci și o datorie față de oamenii locului unde m-am născut, am crescut și am învățat ce înseamnă comunitatea. Ca orice buzoian, îmi doresc un județ în care tinerii să rămână, în care părinții să se simtă în siguranță, în care bunicii să aibă acces la servicii medicale decente. Știu că un județ nu se dezvoltă prin vorbe, ci prin decizii curajoase și efort zilnic. De aceea, de azi începem să construim împreună. Cu seriozitate, respect și cu toată energia mea”, susține, într-un mesaj postat pe Facebook, Marcel Ciolacu.

El a mulțumit colegilor din PSD pentru susținere și a dat asigurări că va colabora cu primarii din toate localitățile.

„Mandatul meu va fi despre investiții publice, despre atragerea investițiilor private, despre eficiență și dialog constant cu cetățenii și mediul economic. Fiindcă dezvoltarea nu are culoare politică. Are doar o direcție: înainte!”, a adăugat Marcel Ciolacu.

(sursa: Mediafax)