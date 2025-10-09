x close
Maria Grapini: „Viitorul agriculturii românești stă în digitalizare, asociere și investiții inteligente"

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   14:09
Europarlamentarul PUSL Maria Grapini a fost una dintre vocile puternice ale Conferinței Naționale AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, eveniment organizat de Clubul Fermierilor Români, care a reunit lideri europeni și naționali din agricultură, reprezentanți ai Guvernului, ai organizațiilor de profil și ai mediului academic.

Invitatul de onoare al ediției a fost Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Christophe Hansen.

Teme majore precum digitalizarea și gestiunea riscurilor în agricultură, securitatea alimentară, dezvoltarea sustenabilă a spațiului rural și instrumentele inovative de finanțare au fost în centrul dezbaterilor.

În mesajul adresat fermierilor, Maria Grapini a subliniat importanța unității și a colaborării:

„Trebuie să protejăm în egală măsură și pe marii, dar și pe micii agricultori. Așa cum am văzut în Italia, forța fermierilor vine din asociere. Uniți, veți avea puterea de a vă apăra interesele și de a vă dezvolta.”

PUSL transmite astfel un semnal clar: agricultura este un sector strategic, iar modernizarea și sprijinirea fermierilor reprezintă o prioritate națională.

