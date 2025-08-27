x close
Mihai Tudose: „Eu i-am zis lui Bolojan să scadă TVA-ul la 17%, nu știe economie"

27 Aug 2025
Fostul premier Mihai Tudose a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că nu are suficiente cunoștințe economice și că ar trebui să asculte mai mult de specialiștii din jurul său.

În emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată live pe gandul.ro, Mihai Tudose a declarat că Ilie Bolojan nu știe economie, motiv pentru care ar trebui să asculte mai mult de cei din jurul său.

În același context, Tudose a venit cu o propunere de reducere a TVA-ului, în paralel cu pedepse drastice pentru evaziunea fiscală.

„Bolojan nu știe economie. Ar trebui cei din jurul lui să-i mai spună și el să asculte și să le implementăm. Eu vă spun că dacă aș veni mâine, aș face TVA-ul 15-17%. Și 30 de ani pușcărie dacă furi un leu de la TVA. El se pricepe la administrație”, a spus Mihai Tudose.

