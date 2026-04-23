Reacție dură a ministrului Apărării: PSD știa totul despre programul SAFE și a influențat deciziile!

Război politic la Apărare: Miruță rupe tăcerea despre rolul PSD în SAFE

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, de la USR, a tras un răspuns tăios la adresa Partidului Social Democrat (PSD), acuzându-i de ipocrizie în privința programului SAFE. Într-un interviu exploziv acordat DC News, oficialul guvernamental subliniază implicarea activă a social-democraților în toate etapele decizionale, de la ședințele CSAT la grupurile de lucru dedicate. Declarațiile vin într-un moment tensionat pe scena politică românească, unde înzestrarea Armatei devine subiect de dispută electorală.

Radu Miruță nu lasă loc de dubii: PSD nu poate pretinde inocența în fața unui program strategic esențial pentru securitatea națională. „Nu este ceva ce eu știu, pe care reprezentanții PSD să nu fi fost când s-a luat decizia și pe care să nu știe rezultatul. Înainte de asta a fost un grup de lucru, pe tot intervalul de șase luni de zile, unde PSD a avut la absolut care ședință reprezentant. N-a fost o ședință despre SAFE, unde ei n-au avut reprezentant. Înainte de grupul ăsta de lucru, a fost ședință CSAT, care a stabilit un cadru în care să se deruleze aceste programe, unde PSD are reprezentant. PSD să spună că nu știe despre SAFE, este o abordare complet neserioasă, care n-are niciun fundament”, a declarat Ministrul Apărării.

Implicarea PSD: De la consultări la influență directă

Programul SAFE, parte din eforturile României de modernizare militară, a fost dezbătut luni de zile în foruri oficiale cu participarea deplină a opoziției. Ministrul Miruță detaliază procesul, amintind că social-democrații au avut reprezentanți permanenți, influențând direct rezultatele. Această transparență totală face ca criticile recente ale PSD să pară un joc politic ieftin, mai ales când securitatea țării e în joc.

Oficialul USR recunoaște dimensiunea politică a dezbaterii, dar trage un semnal de alarmă: „Dacă la fel spun că nu știu despre deciziile guvernului sau că nu au fost de acord cu ele, aici e mai evident decât atât. Nu numai că știu. Au contribuit și au influențat aceste decizii. Că e un joc politic, pot să înțeleg. E absolut legitim să fie și asta, dar nu te joci cu programele de înzestăre”, a mai spus Miruță.

Contextul tensionat vine după ce PSD a criticat public anumite aspecte ale programului SAFE, cerând clarificări și acuzând lipsa de transparență. Ministrul Apărării contrazice ferm aceste afirmații, subliniind că toate deciziile au fost luate colegial, cu input-ul social-democraților. Programul SAFE vizează achiziții esențiale de echipamente militare, în contextul amenințărilor geopolitice din regiune, inclusiv războiul din Ucraina și tensiunile din Estul Europei.

De ce contează programul SAFE pentru România?

În plină criză geopolitică, cu Rusia agresând vecinii noștri și NATO cerând o întărire rapidă a flancului estic, programele de înzestrare precum SAFE devin vitale. România, ca membru NATO, investește masiv în apărare – bugetul alocat Armatei a crescut semnificativ în ultimii ani, depășind 2% din PIB. Criticii PSD susțin că anumite achiziții sunt supraevaluate sau netransparente, dar Miruță insistă pe legitimitatea procesului.

Interviul ministrului, transmis la DC News, a stârnit reacții imediate pe rețelele sociale. Susținătorii USR îl laudă pentru fermitate, în timp ce adepții PSD vorbesc de „atacuri la adresa coaliției”. Această dispută subliniază fracturile din interiorul guvernului, format din USR, PNL și UDMR, cu PSD în opoziție activă. Experții în apărare apreciază poziția lui Miruță, argumentând că orice întârziere în programele SAFE ar slăbi capacitatea de descurajare a României.

Radu Miruță, numit recent în funcție, marchează astfel prima sa confruntare majoră cu PSD pe tema apărării. Cu alegeri parlamentare la orizont, subiectul riscă să devină un cal troian politic. Totuși, ministrul pledează pentru unitate națională: jocurile electorale nu trebuie să blocheze securitatea țării.

Reacții și perspective viitoare

Dezbaterile pe marginea SAFE nu se opresc aici. PSD ar putea răspunde oficial, iar ședințele CSAT viitoare vor testa coeziunea politică. Pentru publicul român, obosit de scandaluri, declarațiile lui Miruță aduc claritate: deciziile au fost luate transparent, cu toți actorii implicați. Programul SAFE, alături de alte inițiative similare, promite să doteze Armata cu tehnologie modernă, esențială în fața amenințărilor hibride și convenționale.

Mediafax