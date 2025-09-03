Ministrul Dragoș Pîslaru demite un director după excursii nejustificate în străinătate pe fonduri publice

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, demiterea unui director din minister și declanșarea de proceduri disciplinare împotriva mai multor angajați care au organizat deplasări externe nejustificate, în Franța și Cipru, folosind bani publici.

Conform declarațiilor ministrului, un organism intermediar regional din cadrul ministerului a planificat două traininguri internaționale în Nisa (Franța) și Larnaca (Cipru), pentru câte 15 angajați, cu cazare la hoteluri de 4 și 5 stele, în ciuda unei directive interne care interzicea astfel de cheltuieli.

„Bolojan a cerut reducerea deplasărilor externe. Am emis o circulară internă în minister în care am specificat clar: nimeni nu pleacă în deplasări externe pe bani publici”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Concedii „strategice” și zboruri reprogramate

Ministrul a dezvăluit că a aflat despre situație vineri, moment în care deplasările au fost anulate oficial. Cu toate acestea, luni a fost informat că directorul implicat și-a aprobat singur concediul, precum și concedii sau telemuncă pentru alți angajați implicați, iar șapte persoane au zburat deja la Nisa.

„Am verificat cu compania de transport – șapte participanți au plecat la Nisa cu biletele de avion deja recumpărate. Astăzi am dispus demiterea directorului. Va afla la întoarcere că nu mai este în funcție. De asemenea, am cerut sesizări disciplinare pentru toți colegii care au participat la această excursie pe bani publici”, a precizat Pîslaru.

„Toleranță zero pentru risipa banului public”

Ministrul a transmis un mesaj ferm privind politica de toleranță față de astfel de practici:

„Toleranța mea și a acestui guvern pentru risipirea banului public este zero”, a subliniat Dragoș Pîslaru. Citește pe Antena3.ro Indignare mare după ce o turistă aflată pe litoral s-a uitat pe nota de plată și a văzut că a fost taxată pentru încărcarea telefonului

✅ Meta descriere SEO recomandată:

????️ Tag-uri SEO recomandate: