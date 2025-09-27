Nazare: Rectificarea bugetară va menține investițiile și resursele esențiale pentru pensii și salarii

„În ultimele două luni am avut trei confirmări consecutive din partea agențiilor de rating a calificativului României. După aceste validări și înaintea Consiliului Miniștrilor de Finanțe din octombrie, când România va fi evaluată, trebuie să fim extrem de atenți la modul în care facem rectificarea bugetară”, a declarat Nazare într-un clip publicat pe Facebook.

Ministrul a precizat că, deși nu pot fi alocate cele 80 de miliarde de lei solicitate de ordonatorii de credite, resursele vor fi realiniate astfel încât aceștia să beneficieze de fondurile necesare pentru proiectele prioritare.

„Am obținut o țintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important pentru că ne asigură resursele esențiale, pentru a acoperi nevoile de astăzi ale Românei. Vorbim de pensii, de salarii, de cheltuieli pentru sănătate, de investiții, 150 de miliarde, le menținem la investiții, realiniem, practic, resursele pe care le avem în momentul de față cu spațiul fiscal restrâns la nevoile țării”, a adăugat Nazare.

Deciziile privind modul de alocare a resurselor au fost discutate cu fiecare ordonator în parte și cu premierul Ilie Bolojan, pe baza tabloului complet al rectificării bugetare.

„Am decis împreună ca data de publicare să fie luni și va fi aprobată la termen, în ședința de Guvern programată săptămâna viitoare”, a mai spus ministrul.

(sursa: Mediafax)