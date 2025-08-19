Ministrul Muncii anunță reformă majoră în sistemul de evaluare a handicapului: reguli mai stricte pentru eliminarea fraudelor

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat o reformă amplă a sistemului de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap, promițând reguli mai stricte și măsuri ferme împotriva fraudelor. Oficialul subliniază că noua metodologie va fi construită exclusiv pentru cei care trăiesc zi de zi cu o dizabilitate și au nevoie de sprijin real și corect din partea statului.

„De ani de zile, sistemul a fost pus la încercare și există situații clare de abuzuri și fraude. Unele persoane au obținut grade de handicap fără să aibă nevoie, în timp ce alții, cu probleme reale, s-au lovit de birocrație și de evaluări inegale. Această nedreptate a slăbit încrederea oamenilor în instituții și a îngreunat accesul la resurse pentru cei care chiar au nevoie”, a declarat Manole, citat de Observatornews.ro.

În perioada următoare, Ministerul Muncii va pune în dezbatere publică noile criterii de încadrare în grad de handicap, alături de o metodologie menită să limiteze abuzurile, să protejeze beneficiarii reali și să asigure utilizarea corectă a fondurilor publice.

Oficialul a atras atenția că verificările efectuate în ultimii ani au scos la iveală numeroase nereguli: lipsa cererilor de evaluare complexă, absența documentelor de identitate, referatelor și scrisorilor medicale. În unele dosare au fost depistate parafe falsificate, iar în multe cazuri jumătate dintre documentațiile analizate nu respectau criteriile legale. Mai mult, sute de persoane figurau în sistemul informatic fără a avea documente fizice care să susțină deciziile medicale.