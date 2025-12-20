Mirabela Grădinaru a oferit cadouri colindătorilor de la Palatul Cotroceni

Evenimentul a reunit elevi de la Grădinița pentru Copii cu Nevoi Speciale, Corul Național de Copii „Allegretto” și grupul vocal-instrumental al Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti”.

Copiii au susținut un program de colinde tradiționale, moment care a emoționat-o pe Mirabela Grădinaru, vizibil impresionată de prestația celor mici, scrie Gândul.

La întâlnire au participat consilieri prezidențiali, consilieri de stat și angajați ai Administrației Prezidențiale.

La final, Mirabela Grădinaru le-a oferit personal cadouri colindătorilor, care au primit daruri și din partea instituției prezidențiale.

Administrația Prezidențială a găzduit, în această perioadă, și alte evenimente dedicate copiilor, inclusiv un concert caritabil de colinde, la care au participat aproximativ 70 de copii din parohiile Perișoru, județul Brăila, și Lada, județul Teleorman.

Evenimentul de la Cotroceni a avut loc la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a publicat, pe rețelele sociale, imagini din vizita sa în Finlanda, unde a transmis un mesaj românilor din diaspora, într-un cadru specific sărbătorilor de iarnă.