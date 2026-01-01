Miruță, după atacurile cu drone rusești de la graniță: Războiul și teroarea nu țin cont de Revelion

„În prima zi a anului au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din imediata vecinatate a frontierei cu România”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Miruță a precizat că sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au identificat „vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail”.

În acest context, în jurul orei 10:00, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru monitorizarea preventivă a zonei de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

Totodată, la ora 10:17, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, starea de alertă fiind ridicată la ora 11:00.

Ministrul Apărării a subliniat că, pe durata misiunii, „nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, iar cele două avioane F-16 „s-au întors la bază în siguranță”.

„Forțele Armatei Române monitorizează permanent situația și acționează preventiv pentru siguranța cetățenilor și a teritoriului național”, a mai transmis Miruță.

(sursa: Mediafax)