Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu a fost adoptată

Constituția României (art. 112) și Regulamentul Parlamentului stabilesc că motiunea simplă este un act prin care o Cameră (Camera Deputaților sau Senatul) își exprimă poziția oficială, pe politica internă/externă sau o problemă interpelată, neavând efecte juridice obligatorii direct asupra Guvernului, ci mai degrabă o valoare politică.

Senatorii social-democrați au anunțat că votează moțiunea împotriva Dianei Buzoianu.

De altfel, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac extrem de dur la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu, acuzând-o de incompetență, aroganță și lipsă totală de empatie în gestionarea crizei de la barajul Paltinu, care a lăsat fără apă aproximativ 120.000 de oameni.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat, în cadrul dezbaterii din Parlament, că această moțiune a AUR este „despre setea de spectacol”.

„Moțiunea de azi nu e un document politic. Mai degrabă un film prost, fără acțiune, fără scenariu. Nu e o moțiune simplă, e o moțiunea bambilici, cerută de PSD și executată de AUR ȘI SOS. Nu e despre apă, e despre setea de spectacol. Dacă este să spunem cinstit, această moțiune e o făcătură scrisă cu majuscule emoționale și minuscule intelectuale. A fost o situație foarte gravă la Paltinu”, a spus Diana Buzoianu.

Parlamentarii AUR au depus miercuri în Senatul României moțiunea simplă intitulată„Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, prin care este denunțată situația gravă din județele Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de cetățeni au fost lăsați fără apă potabilă, apă caldă și căldură, ajungând să trăiască „ca în Evul Mediu”.

Moțiunea descrie „catastrofa provocată de incompetența ministrei Mediului, Diana Buzoianu, care, deși a știut despre procedura de golire a barajului Paltinu și despre riscurile aferente, nu a intervenit pentru a preveni prăbușirea alimentării cu apă în 13 localități, închiderea spitalelor și sistarea funcționării centralei de la Brazi”.

Parlamentarii AUR susțineau că lipsa apei și efectele în lanț au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic național și serviciile esențiale pentru comunitățile afectate.

Dominic Fritz: Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Rămânem în coaliție

Liderul USR, Dominic Fritz, dă asigurări că Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. „Chiar dacă PSD și AUR au votat cot la cot. USR nu abdică de la misiunea pe care și-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român”.

„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Chiar dacă PSD și AUR au votat cot la cot moțiunea simplă împotriva ministrei USR a mediului. USR nu abdică de la misiunea pe care și-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român. Rămânem în coaliție! Diana Buzoianu are toată susținerea a noastră și a premierului să continue reformele pe care le-a început. O moțiune simplă nu are drept consecință demiterea ministrului”, scrie pe Facebook Dominic Fritz.

El susține că „miza PSD-ului și a partenerilor lor din AUR e tocmai să distragă atenția de la subiectul care macină zilele astea România: justiția capturată”.

„Ați observat că tot zgomotul în jurul Dianei este acompaniat de o tăcere totală din partea AUR și PSD în ceea ce privește justiția? Sorin Grindeanu trebuie să explice de ce PSD a încălcat protocolul de coaliție semnat de el, care prevede explicit că nu se vor vota moțiuni împotriva vreunui membru al Guvernului. Avem o luptă de dus. Nu abandonăm românii care încă speră la dreptate”, încheie liderul USR.

Senatul a adoptat, luni, moțiunea simplă „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, inițiată de AUR.

Au votat „pentru” 74 de senatori, 43 contra, iar un senator s-a abținut.

AUR a depus moțiunea simplă „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.

Cazanciuc: Ministrul să demisioneze după o moțiune simplă; dacă nu, premierul e obligat să-l revoce

Fostul ministru al Justiției Robert Cazanciuc susține că aprobarea unei moțiuni simple obligă ministrul vizat să demisioneze, iar în lipsa acestui gest, premierul are responsabilitatea de a dispune revocarea acestuia pentru a respecta spiritul controlului parlamentar asupra Guvernului.

Într-o analiză privind moțiunea simplă adoptată recent împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, Cazanciuc arată că moțiunea simplă a fost concepută de Adunarea Constituantă din 1991 ca un instrument de control exercitat de Parlament în numele poporului, bazat pe loialitatea constituțională a membrilor Guvernului.

„Era de așteptat ca ori de câte ori este aprobată o moțiune simplă împotriva unui ministru, acesta să demisioneze. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat”, afirmă fostul ministru al Justiției.

Robert Cazanciuc subliniază că nimic nu împiedică un prim-ministru să revoce mandatul unui ministru împotriva căruia Parlamentul a adoptat o moțiune simplă, iar refuzul de a face acest lucru echivalează cu o încălcare a spiritului Constituției.

Potrivit fostului ministru, responsabilitatea nu aparține doar ministrului care refuză să plece din funcție, ci și premierului care nu dispune revocarea, precum și președintelui României, care are prerogativa constituțională de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice.

„Prin refuzul demisiei, prin nerevocarea ministrului și prin lipsa unei reacții instituționale, controlul politic al Parlamentului asupra Guvernului a fost golit de conținut și transformat într-o formalitate”, avertizează Cazanciuc.

În acest context, fostul ministru al Justiției anunță că, la o eventuală revizuire a Constituției, va propune un amendament care să prevadă explicit obligativitatea revocării unui ministru de către premier, în cazul în care împotriva acestuia sunt adoptate două moțiuni simple fără ca demnitarul să demisioneze.

(sursa: Mediafax)