Puști anti-dronă! Europa cumpără pe bandă rulantă „computerul ucigaș de drone” din Israel

Europa se pregătește pentru „războiul dronelor”: puștile devin arme de ultimă instanță împotriva amenințărilor aeriene

Tehnologia dronelor a schimbat radical câmpul de luptă în Ucraina, iar statele europene se grăbesc să se adapteze. Un sistem israelian, numit Arbel, promite să transforme puștile obișnuite în instrumente eficiente împotriva dronelor ieftine, dar letale, care domină războaiele moderne.

Interes masiv în Europa pentru tehnologia care „upgradează” armele clasice

Cel puțin 10 țări europene au achiziționat sau și-au exprimat interesul pentru Arbel, un micro-computer dezvoltat de Israel Weapon Industries (IWI), potrivit declarațiilor unui reprezentant al companiei pentru Business Insider. Interesul a explodat după invazia Rusiei în Ucraina, când dronele au devenit arma definitorie a conflictului.

Deși producătorul nu a dezvăluit numele statelor implicate, trendul este clar: Europa investește agresiv în soluții anti-dronă accesibile, pe fondul escaladării utilizării dronelor FPV și a altor sisteme autonome.

Oficialul IWI estimează că până anul viitor 40–50% dintre armatele europene vor avea sistemul Arbel în dotare sau vor fi în proces avansat de achiziție.

Drona FPV – „glonțul inteligent” care schimbă regulile jocului

Pe frontul din Ucraina, dronele mici de tip FPV au devenit una dintre cele mai mari provocări pentru soldați. Echipate cu explozibil și manevrate cu o precizie uimitoare, ele pot lovi ținte pentru o fracțiune din costul rachetelor clasice.

În timp ce bruiajul electronic a fost o soluție temporară, apariția dronelor FPV controlate prin cablu cu fibră optică a eliminat chiar și această formă de protecție. În aceste situații, singura apărare rămasă este focul de armă direct – adesea o soluție dificilă și ineficientă.

Arbel: micro-computerul care trage doar atunci când știe că poate lovi

Sistemul Arbel se montează pe puști de asalt sau mitraliere ușoare și adaugă aproximativ 400 de grame armamentului. Dezvoltatorii îl descriu ca pe un „mini-computer” capabil să:

analizeze mișcările armei, stabilitatea și presiunea pe trăgaci

calculeze momentul optim pentru deschiderea focului

permită tragerea continuă cu precizie maximă doar atunci când șansa de lovire este reală

Soldatul ține ținta în vizor, ține apăsat trăgaciul, iar Arbel decide când să elibereze fiecare glonț.

Performanța declarată:

450 m rază eficientă împotriva dronelor, ziua

200 m, noaptea

Deși nu recunoaște tipuri de ținte, responsabilitatea rămâne la operator. Sistemul funcționează ca un amplificator de precizie, nu ca un sistem autonom.

„Dronelor sunt noile gloanțe ale câmpului de luptă”

Potrivit reprezentantului IWI, Arbel este la fel de important pentru un soldat precum casca sau vesta antiglonț, pentru că dronele au devenit amenințări omniprezente.

Armatele occidentale au început să testeze și alte soluții similare, precum Smart Shooter în SUA sau tehnologia AimLock, însă Arbel are avantajul dimensiunii reduse și al costului accesibil (prețul rămâne confidențial).

Cursa anti-dronă se accelerează în Europa

Pe lângă accesoriile pentru arme, statele occidentale investesc și în: drone interceptoare, sisteme de bruiaj portabile, muniții dedicate pentru drone și tactici noi de antrenament pentru infanterie.

Ucraina a reușit deja să transforme dronele interceptoare într-o capacitate majoră, iar Occidentul încearcă să recupereze terenul, potrivit Business Insider.