Calitatea apartamentelor de la Stejarii Collection: lux, confort și natură

Stejarii Collection pune la dispoziție o gamă diversificată de apartamente, care variază de la 2 până la 5 camere, inclusiv penthouse-uri de lux, cu suprafețe între 95 și 700 mp, disponibile exclusiv pentru închiriere. Spațiile generoase, lumina naturală oferită de ferestrele largi și compartimentarea eficientă gândită pentru nevoile rezidenților, fac din fiecare locuință un simbol al confortului.

Funcționalitatea si designul interior al apartamentelor Stejarii Collection

Apartamentele din cadrul Stejarii Collection sunt astfel concepute pentru a oferi in primul rand confort, spațiu și un stil de viață exclusivist. Fiecare locuință are la bază un concept riguros și o atenție meticuloasă la detalii. Designul interior reflectă un echilibru perfect între eleganță și funcționalitate, adaptându-se cu precizie preferințelor și nevoilor rezidenților. Mobilierul de cea mai înaltă calitate, alături de finisajele de lux, conferă un aer sofisticat și confortabil, transformând spațiile într-o oază de liniște și rafinament.

Locuințele pot fi închiriate complet mobilate, cu piese atent selecționate pentru a păstra coerența estetică și funcțională, sau pot fi personalizate conform dorințelor și nevoilor individuale ale fiecărui rezident.

Calitatea materialelor folosite în amenajarea apartamentelor Stejarii Collection este una dintre trăsăturile definitorii ale acestui proiect. De la pardoseli și pereți, până la obiectele sanitare și instalațiile smart, echipamente eletronice și electrocasnice, totul este ales cu grijă pentru a asigura durabilitate, estetică și confort maxim.

Apartamentele Stejarii Collection sunt o extensie naturală a universului exclusivist al celui mai sigur complex rezidențial, oferind un echilibru desăvârșit între confort, intimitate și acces facil la servicii de top. Printre acestea se numără facilitățile sportive, wellness și spa din cadrul Stejarii Country Club, situat în imediata apropiere a zonei rezidențiale, precum și serviciul concierge dedicat, menit să răspundă nevoilor rezidenților. Totodată, BEST Preschool, grădinița cu curriculum britanic, se integrează armonios în acest ansamblu de servicii, fiind amplasată în imediata vecinătate a locuințelor Stejarii.

De asemenea, Restaurantul Stejarii reprezintă un punct de întâlnire preferat în cadrul comunității, facilitând socializarea și creând o atmosferă plăcută, ideală pentru momente de relaxare după o zi încărcată sau pentru ocazii speciale petrecute alături de familie și prieteni.

Totul este conceput pentru a susține un stil de viață activ și sănătos, la cele mai înalte standarde, fără compromisuri.

Conexiune directă cu natura inconjuratoare

Unul dintre cele mai importante atuuri ale apartamentelor de la Stejarii Collection și de la Stejarii Clubul Rezidențial îl reprezintă priveliștea spectaculoasă spre Pădurea Băneasa. Suprafețele vitrate generoase maximizează pătrunderea luminii naturale în interior și oferă o legătură directă cu natura, creând o atmosferă de relaxare profundă și intimitate.

În completarea acestui concept rezidențial unic din cadrul Stejarii Collection, grădinile interioare și spațiile verzi special amenajate pentru relaxare îmbogățesc experiența fiecărui locatar de aici. Accesul facil la aceste zone verzi invită la petrecerea timpului în aer liber, fiind un veritabil refugiu natural chiar în confortul propriei locuințe.

Stejarii Collection reprezintă astfel un concept rezidențial de lux, care îmbină generozitatea spațiului, designul interior rafinat, materialele de cea mai înaltă calitate și conexiunea autentică cu natura, fiind locul ideal pentru cea mai elevată comunitate rezidențială. Apartamente vaste și funcționale, cu priveliști spectaculoase spre pădure și servicii conexe integrate, reprezintă alegerea ideală pentru cei care pun preț pe confort, eleganță și un stil de viață exclusivist.