Năsui, către Bolojan: Banii din pilonul 2 sunt proprietate privată și ar trebui respectată ca atare

„După interviul premierului Bolojan devine clar că lobbyul puternic pentru limitarea retragerii sumelor din Pilonul 2 nu s-a terminat. Intenția rămâne aceeași. Două greșeli flagrante din discursul primului ministru: Prima este că premierul Bolojan preia ideea că fondurile din Pilonul 2 nu sunt folosite de guvernul României. Este fals. Din 171 de miliarde de lei, cât au fondurile din Pilonul 2 în administrare, 113 miliarde sunt în titluri de stat. Adică 66%. Statul român obligă fondurile să folosească banii din Pilonul 2 pentru a-l împrumuta pe el. Adică pentru a cumpăra titluri de stat. Deci fondurile sunt folosite de guvernul României și îl ajută să-și finanțeze deficitul”, afirmă Claudiu Năsui.

A doua greșeală a premierului, adaugă deputatul USR, se referă la retragerile „bruște” vor afecta sistemul.

„Fondurile de pensii nu sunt bănci, să nu știe exact când vor vrea oamenii să-și folosească banii. Și nu sunt nici companii de asigurări, să trebuiască să știe când se vor întâmpla riscurile asigurate. Pentru fondurile de pensii momentul ieșirii la pensie al oamenilor este foarte predictibil. Deci retragerile de fonduri sunt mult mai predictibile decât în cazul băncilor (unde depinde de bunul plac al oamenilor) și decât în cazul asigurărilor (unde depinde de probabilități). Nu e nimic brusc în retragerea de fonduri la vârsta pensionării. Fondurile știu din timp și pot planifica din timp retragerile. Vor fi retrageri multe, dar nu bruște. Iar asta e un lucru potențial bun pentru oameni, dacă ei aleg să-și retragă banii. Dar rău pentru fonduri pentru că ele rămân cu mai puține fonduri în administrare și deci comisioane mai mici. Banii din pilonul 2 sunt proprietate privată și ar trebui respectată ca atare. Dacă românii vor rente viagere sau plăți eșalonate, asta ar trebui să fie la latitudinea lor. Iar fondurile de pensii să-i convingă să meargă pe calea asta. Nu să-i oblige statul. Asta dacă mai avem măcar puțin liberalism în guvern”, încheie Năsui.

(sursa: Mediafax)