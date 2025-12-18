Alocări de fonduri. Nazare: Peste 2 miliarde de lei pentru Sănătate și ministerul de Externe

Ministrul a explicat că decizia luată în ședința de Guvern de joi vizează stingerea unor obligații de plată restante, prin redistribuirea responsabilă a resurselor publice.

„Peste 2 miliarde de lei pentru Sănătate și Externe. Relocări financiare importante, prin gestionarea cu responsabilitate a banilor publici. Am aprobat astăzi, în ședința de Guvern, un nou transfer, de peste 2 miliarde de lei, pentru stingerea unor datorii acumulate în zone prioritare pentru România”.

Cea mai mare parte a sumei este direcționată către sistemul medical. Nazare a subliniat importanța decontării sumelor către companiile care au plătit concediile medicale din fonduri proprii.

„Aproape 2 miliarde de lei merg către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru plata medicamentelor și a serviciilor medicale din spitale, scadente în luna decembrie, dar și pentru decontarea concediilor medicale. Astfel, companiile care au suportat din fonduri proprii aceste plăți vor primi rambursările cuvenite”.

De asemenea, ministrul a detaliat și sumele alocate diplomației, menționând că aceste mutări bugetare se bazează pe o colectare mai bună și o disciplină financiară strictă în ultima jumătate de an.

„Totodată, 46 de milioane de lei sunt alocate Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv pentru achitarea datoriilor privind afilierea la organizațiile internaționale. Aceste alocări sunt posibile datorită evoluției favorabile a situației fiscal-bugetare din ultimele 6 luni: colectare îmbunătățită, disciplină strictă a cheltuielilor și o coordonare mai eficientă a fondurilor bugetare și europene, inclusiv prin adaptarea programelor de investiții la realitatea implementării”.

În final, Nazare a dat asigurări că aceste operațiuni nu scot România din țintele asumate și au rolul de a pregăti terenul pentru anul fiscal următor.

„Toate relocările de fonduri sunt realizate în cadrul bugetului aprobat, fără impact asupra deficitului bugetar și cu respectarea țintei asumate de 8,4% din PIB. Continuăm să gestionăm finanțele publice cu rigoare, pentru a stinge datoriile acumulate, a susține serviciile esențiale și a proteja economia de presiuni suplimentare în 2026”.

(sursa: Mediafax)