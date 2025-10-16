Liviu Negoiță, primar cu două mandate la Sectorul 3, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei

„Am hotărât să candidez la Primăria Capitalei. Cei care mă cunosc, îmi știu activitatea din administrația locală. Pentru cei care se întreabă de ce candidez, aș răspunde cu o altă întrebare: ce este în București ce îi mulțumește pe bucureșteni? Capitala este un oraș părăsit și asta m-a determinat să îmi anunț candidatura. Și vin în fața dumneavoastră și cu argumente, din toate domeniile, de la trafic, poluare și spații verzi, până la modul în care arată Centrul Vechi, clădiri cu o mare încărcătură istorică, aflate în pericol să se prăbușească. Actuala administrație este incapabilă să administreze Bucureștiul. Repet, Bucureștiul este un oraș părăsit, iar acesta nu este un slogan de campanie, este o realitate”, a spus Liviu Negoiță.

Soluții pentru decongestionarea traficului și reducerea poluării vor fi prioritare pentru administrația propusă de Liviu Negoiță.

„Vreau să vă doar că blocajul urbanistic din ultimii ani nu a rezolvat nimic. Nici aglomerația, nici poluarea. Nu s-a luptat cu mafia imobiliară, ci doar a dus la o explozie a prețurilor, ceea ce a dus la un adevărat exod, mai ales al familiilor tinere, către zonele limitrofe”, a explicat Bogdan Jelea, vicepreședinte PUSL și lider al grupului umanist din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

(sursa: Mediafax)