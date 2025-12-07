Nereguli la alegeri, semnalate în țară

Autoritățile din Iași au deschis un dosar penal după ce o persoană ar fi votat pe liste suplimentare deși locuiește în altă comună. În județul Iași au loc alegeri în comuna Vânători.

Autoritățile au anunțat că au fost înregistrate în județul Iași două sesizări privind săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni care au legătură cu procesul electoral, dintre care una nu s-a confirmat, iar într-un caz a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări.

O persoană ar fi votat pe listele suplimentare ale secției de votare, deși aceasta are domiciliul, în actele de identitate, în altă comună. S-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot.

„Reamintim că dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, cu condiția ca reședința să fi fost stabilită cu mai mult de 6 luni înainte de ziua votului și să fie valabilă la data scrutinului. Cetățenii care și-au stabilit reședința cu mai puțin de 6 luni înainte de ziua votului nu pot vota în localitatea unde au reședința, pot vota în localitatea unde au domiciliul dacă acolo se organizează, desigur, alegeri”, transmit autoritățile.

În comuna Voluntari din județul Iași se fac alegeri locale parțiale după ce fostul primar al comunei a murit.

Două persoane au intrat în aceeași cabină de vot

Două persoane, tată și fiu, au intrat în aceeași cabină de vot, la alegerile locale din comuna Cârța, județul Sibiu.

Centrul de Comunicare Județean Sibiu anunță că agentul de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu la secția de votare din comuna Cârța a fost sesizat direct despre o posibilă faptă nelegală în legătură cu procesul electoral. Mai exact, douǎ persoane aflate în aceeași cabinǎ de vot, iar una dintre ele ar fi și fotografiat buletinul de vot.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat cei doi bărbați, fiind vorba despre doi localnici, de 47 de ani și 35 de ani, tată și fiu. Referitor la fotografierea buletinului de vot, fapta nu s-a confirmat, bărbatul folosind lanterna telefonului.

Bărbatul de 35 de ani a fost sancționat contraventional, cu amendă în valoare de 600 lei, pentru nerespectarea interdicției referitoare la prezența în cabina de vot și a altei persoane în afara celei care votează.

(sursa: Mediafax)