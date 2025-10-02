Nicușor Dan: Se merge pe acest concept de zid antidrone

Nicușor Dan a spus că în ceea ce privește dronele, deși nu există un consens general, în privința unui zid anti-drone pe flancu estic, nu mai este vorba doar despre vecinătatea cu Rusia, amenințările fiind extinse și la alte țări.

„Există nuanțe în discuție, dar nu mai este vorba de vecinătate cu Rusia, pentru că ați văzut evenimente care au avut loc pe aeroporturi ... nu am văzut drone care au parcurs din Rusia sau Belarus către acel aeroport. Deci este o amenințare cu care ne confruntam în acest moment și chiar dacă au existat nuanțe în această discuție, se merge pe acest concept de zid antidrone”, a declarat Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)