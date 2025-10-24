x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Oct 2025   •   11:09
Nicuşor Dan se pregăteşte să convoace CSAT, de două ori, în noiembrie

Preşedintele României ar avea pe ordinea de zi, potrivit unor surse Antena 3 CNN, două şedinţe ale Consilului Superior de Apărare a Ţării(CSAT). Reuniunile ar urma să aibă loc la mijlocul lunii noiembrie.

Surse din Administraţia Prezidenţială, consultate de Antena 3 CNN, spun că una dintre şedinţe va fi informală şi va avea loc până la mijlocul lunii noiembrie.

Pe agenda de lucru s-ar afla achiziţia şi producţia de drone, precum şi ajutorul militar pentru Ucraina.

Cea de-a doua a fost stabilită în jurul date de 15 noiembrie, iar în cadrul acesteia va fi adoptată Strategia Naţională de Apărare a României.

„Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Rus ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte. Și a 2-a pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații, atacarea frontală a fenomenului corupției”, a declarat recent președintele Nicușor Dan, în cadrul unui interviu.

(sursa: Mediafax)

