x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Nicușor Dan și-a dus copilul la școală. Se va întâlni cu profesorii la Cotroceni

Nicușor Dan și-a dus copilul la școală. Se va întâlni cu profesorii la Cotroceni

de Redacția Jurnalul    |    08 Sep 2025   •   09:08
Nicușor Dan și-a dus copilul la școală. Se va întâlni cu profesorii la Cotroceni

Însoțit de SPP-iști, președintele Nicușor Dan și-a adus luni copilul la școală, în prima zi din noul an școlar. Președintele a anunțat că se va întâlni cu profesorii la Cotroceni, scrie Gândul.

Președintele Nicușor Dan a declarat că există această tensiune în societate și că nu a reacționat până acum pentru că a lăsat lucrurile la latitudinea Guvernului.

Șeful statului a părăsit la scurt timp incinta școlii, fără să participe la festivitățile de deschidere, pe motiv că nu vrea să perturbe activitatea unității.

„Este o tensiune în societate și n-am vrut să sfidez”, a spus președintele.

El a spus că va discuta toate problemele profesorilor, în cadrul întâlnirii programate la Cotroceni, în cursul zilei de luni.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan copil scoala cotroceni
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri