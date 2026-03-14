Începe simularea pentru Evaluarea Națională 2026! Când se dau probele scrise și când se afișează rezultatele

Rezultatele simulării vor fi comunicate pe 30 martie.

Calendarul simulării Evaluării Naționale 2026

Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară pe parcursul a trei zile consecutive, în cadrul cărora elevii susțin probele scrise la disciplinele incluse în examenul de la finalul clasei a VIII-a.

Programul probelor scrise este următorul:

16 martie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 17 martie 2026 – Matematică

– Matematică 18 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

Subiectele sunt unice la nivel național și sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Când vor fi anunțate rezultatele de la simularea Evaluării Naționale

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, rezultatele simulării Evaluării Naționale vor fi comunicate în data de 30 martie 2026.

Notele nu vor fi afișate nominal, ci în format anonimizat, pentru respectarea regulilor privind protecția datelor personale. Astfel, fiecare elev este identificat printr-un cod unic atribuit la începutul examenului.

Listele publicate de școli și inspectoratele școlare vor include codul candidatului, unitatea de învățământ, notele obținute la fiecare probă, media generală și eventualele mențiuni precum „absent” sau „eliminat”.

Rezultatele nu se trec în catalog

Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu sunt trecute în catalog.

Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții și în cadrul consiliilor profesorale, pentru a identifica măsuri care să îmbunătățească pregătirea elevilor înaintea examenului din vară.

În situații excepționale, notele pot fi trecute în catalog doar dacă elevii sau părinții depun o cerere scrisă în acest sens.

Când are loc Evaluarea Națională 2026

Examenul propriu-zis al Evaluării Naționale 2026 se va desfășura în luna iunie.

Calendarul principalelor etape este următorul: