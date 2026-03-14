Se întoarce roata: Zodiile norocoase în restul anului 2026

Potrivit astrologilor, universul răsplătește aceste semne zodiacale pentru dificultățile prin care au trecut în ultimii ani.

Astrologul Amy Demure explică faptul că multe dintre aceste zodii au traversat perioade complicate, cu lecții karmice, relații dificile și obstacole personale. Însă cea mai grea energie astrologică a trecut, iar acum se deschide o etapă mult mai favorabilă.

Iată cele patru zodii care pot atrage noroc, succes și abundență în restul anului 2026.

Leu

Pentru Leu, anul 2026 vine cu una dintre cele mai puternice energii astrale. Începând cu finalul lunii iunie, planeta Jupiter – asociată cu abundența și norocul – intră în această zodie.

Astrologii spun că Leii pot deveni printre cele mai norocoase semne ale anului. Energia lui Jupiter poate aduce oportunități importante atât în plan profesional, cât și în viața personală.

După doi ani în care lucrurile au părut blocate sau marcate de dezamăgiri, 2026 poate aduce schimbări majore. Mulți nativi Leu vor simți că în sfârșit primesc rezultatele pentru eforturile depuse.

Vărsător

Pentru Vărsători, abundența se manifestă în special în viața sentimentală și relații.

Ultimii doi ani au fost pentru această zodie o perioadă de lecții karmice în plan emoțional, cu relații complicate sau dezamăgiri. Astrologii spun însă că acest ciclu dificil se apropie de final.

În restul anului 2026, Vărsătorii pot atrage relații mai stabile și conexiuni importante, atât în viața personală, cât și în mediul profesional. Este o perioadă favorabilă pentru colaborări și pentru consolidarea relațiilor care le aduc echilibru.

Scorpion

Pentru Scorpioni, abundența se va manifesta mai ales în carieră și finanțe.

Ultimii ani au adus stagnare sau sentimentul că munca depusă nu este răsplătită pe măsura efortului. Totuși, astrologii spun că această etapă se apropie de final.

În restul anului 2026, Scorpionii pot primi oportunități profesionale importante, inclusiv promovări sau proiecte care le pot crește veniturile. Eforturile depuse până acum pot începe să producă rezultate concrete.

Taur

Pentru Tauri, ultimii ani au fost plini de schimbări și provocări, în mare parte din cauza influenței planetei Uranus, aflată în această zodie din 2018.

Această perioadă a adus instabilitate, oboseală emoțională și transformări în mai multe aspecte ale vieții. Totuși, astrologii spun că lucrurile se schimbă radical în 2026, când Uranus părăsește zodia Taur pe 25 aprilie.

După această dată, mulți nativi Taur vor simți că viața devine mai ușoară și mai stabilă, iar oportunitățile apar mai frecvent.