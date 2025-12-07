x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Nicușor Dan pleacă în Franța, în prima sa vizită oficială

Nicușor Dan pleacă în Franța, în prima sa vizită oficială

de Redacția Jurnalul    |    07 Dec 2025   •   13:44
Nicușor Dan pleacă în Franța, în prima sa vizită oficială
Sursa foto: Hepta Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan va fi luni și marți la Paris, în prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului.

Prima zi va fi dedicată comunității de români, stabilită în Franța, iar, marți, președintele României se va întâlni cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, și cu președintele Emmanuel Macron.

Pe agenda discuțiilor cu Macron vor fi teme precum securitate, economie, agenda europeană.

Este prima vizită oficială pe care Nicușor Dan o întreprinde în Franța, deși, până în acest moment, a avut întâlniri multiple cu președintele Macron în marja consiliilor și a întâlnirilor despre situația din Ucraina.

Și acum, discuțiile de securitate vor fi cap de afiș. Emmanuel Macron va discuta cu Nicușor Dan imediat după ce se va întoarce de la Londra, acolo unde luni se va întâlni cu premierul Starmer, președintele Zelenski și cancelarul Merz.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan franta prima vizită oficială
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri