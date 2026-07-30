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Jurnalul Ştiri Politică Nicușor Dan s-a întâlnit cu noul premier al Republicii Moldova. Despre ce au discutat?

Nicușor Dan s-a întâlnit cu noul premier al Republicii Moldova. Despre ce au discutat?

de Redacția Jurnalul Publicat la 30 Iul 2026 13:40 Modificat la 30 Iul 2026 13:40
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Nicușor Dan s-a întâlnit cu noul premier al Republicii Moldova. Despre ce au discutat?
Facebook/Nicușor Dan l-a primit la Cotrocen pe noul premier al R.Moldova, Vasile Tofan.

Nicușor Dan s-a întâlnit joi cu noul premier de la Chișinău, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Șeful statului a reiterat angajamentul României pentru aprofundarea cooperării bilaterale și sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

„M-am bucurat să îl primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu ocazia primei sale vizite externe de la preluarea mandatului”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Nicușor Dan.

Întâlnirea a reprezentat un prilej pentru reafirmarea relației București-Chișinău și pentru reconfirmarea angajamentului celor două state de a continua proiectele comune, spune Dan.

„Am reafirmat caracterul privilegiat al relației dintre România și Republica Moldova și angajamentul nostru de a continua dezvoltarea proiectelor comune, în special în domeniile economic, energie și transporturi. Aceste proiecte contribuie la consolidarea rezilienței și prosperității ambelor state și a întregii regiuni”, mai transmite șeful statului.

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Sprijin pentru aderarea R.Moldova la UE

De asemenea, liderul de la București a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

„De asemenea, am reconfirmat sprijinul ferm și consecvent al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și am salutat deschiderea primelor clustere de negociere”, mai spune președintele.

Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova se află în prima vizită în România. Șeful Guvernului de la Chișinău se întâlnește și cu premierul interimar Ilie Bolojan.

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