Nicușor Dan: Nu sunt mulțumit de activitatea procurorului general și a șefului DNA

Întrebat, miercuri seara, dacă în momentul expirării mandatelor celor doi șefi de la cele trei parchete mari - DNA, DIICOT și Parchetul General, intenționează să facă alte numiri, Nicușor Dan a spus, la TVR Info că nu este mulțumit de procurorul general și de șeful DNA.

„Eu nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și de șeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, mențin”, a spus Dan.

Dan a mai spus că există niște limite ale acțiunii președintelui și tocmai pentru ca acțiunea președintelui să fie eficientă este nevoie de multe ore de consultare care, în opinia sa ca politician, a preferat tot timpul să comunice public lucrurile pe care le-a făcut după ce le-a făcut.

„Față de toate persoanele care, în mod legitim, după atâția ani de probleme își doresc o reformă în justiție, răspunsul meu este că nu am abandonat deloc numai că asta cere timp”, a mai spus Dan.

Coaliția funcționează. Ce spune președintele despre pensiile magistraților

România a avut o problemă de stabilitate, de credibilitate și o problemă de deficit, însă guvernul a reușit să treacă de două asumări cu șase pachete de măsuri, ceea ce îi dă încredere președintelui Nicușor Dan că această coaliție funcționează.

„Noi am fost în situația în care România avea o problemă de stabilitate, de credibilitate și o problemă de deficit. Eram în situația în care exista o îngrijorare a pieței financiare și a agențiilor de rating. Și acum după, cred că două luni și jumătate cât are guvernul ăsta, cele patru partide din coaliție împreună și cu grupul minorităților, au reușit să treacă de două asumări cu șase pachete de măsuri în total. Am avut niște vizite ale agențiilor de rating care au păstrat rating-ul recomandat investițiilor. Deci dacă ne uităm la rezultatele macro ale acestui guvern, eu spun că coaliția funcționează”, spune Nicușor Dan, la TVR Info.

Potrivit președintelui, o măsură importantă din pachetul al doilea, cea privind pensiile magistraților, așteaptă verdictul Curții Constituționale.

Întrebat ce așteptări are cu privire la ce se va întâmpla la CCR și ce consecințe ar exista dacă măsurile sunt declarate neconstituționale, Dan a spus că el crede că politicienii trebuie să fie tot timpul foarte populari și „conștiința lor trebuie să le spună să meargă uneori contra curentului”.

„În ceea ce privește pensiile magistraților, multă lume în spațiul public vede asta ca pe un meci. Hai să înjurăm sau hai să luăm în brațe magistrații. Sunt absolut de acord că a fost o aberație ca pensia să fie egală cu salariul, iar în anumite perioade chiar mai mare decât salariul. Pentru că ai niște oameni care pentru aceiași bani tu, ca societate, vrei să-i pui la muncă, nu pe aceiași bani să se ducă la pensie. Din păcate, statul român an de zile a încurajat magistrații care erau la apogeul performanței lor profesionale să iasă la pensie la 50 de ani. Deci aici este o aberație care a fost corectată, diminuarea pensiei magistraților, cu care am fost absolut de acord. După care, de asemenea, creșterea vârstei de pensionare pentru același motiv, că nu e normal ca niște oameni să iasă la pensie la 48, 49, 50 de ani, așa cum am spus, ei au și experiența și au și puterea de a pune ordinea în societate. Acolo unde a fost o dezbatere a fost pe cât de graduală trebuie să fie această trecere de la 48 la 65 de ani. Și aici am spus, mi-am asumat chestiunea asta, deși am anticipat că o să fie un val de reproș la adresa mea, tocmai din cauza că administrația nu funcționează, că legile sunt interpretabile. Noi avem câteva mii de magistrați care au de ordinul 2-3 milioane de dosare noi în fiecare an. Și atunci ei, și experiența mea de om care s-a dus în instanță și ca ONG și ca primar ulterior, este că oamenii ăștia au o cantitate uriașă de muncă și nu poți să-i pui unui om care, lucrând, în weekend-uri, în concedii... Fie că a lucrat 24 de ani în condițiile astea și mai are un an, nu poți să-i ceri să mai aibă din durata acelui an să se facă 6 ani. Când mai are 3 să devină 15”, a spus Dan.

(sursa: Mediafax)