Nicușor Dan: România a participat activ și cu succes la efortul de recuperare a doi ofițeri moldoveni captivi în Rusia

„Demersurile diplomatice și de intelligence, încheiate cu schimbul de deținuți, au fost posibile și ca urmare a eforturilor autorităților române. SRI, în coordonare cu partenerii din Cehia, Polonia și Ungaria, a documentat acțiunile de spionaj în favoarea KGB Belarus derulate de Alexandru Bălan, fundamentând reținerea acestuia în România”, a precizat șeful statului, marți, într-o postare pe X.

El a adăugat că, în continuarea acțiunilor SRI, instituțiile judiciare române au acționat conform competențelor și au răspuns pozitiv solicitărilor autorităților din Republica Moldova de extrădare a cetățeanului moldovean, ceea ce a permis ulterior efectuarea schimbului.

„Alături de partenerii noștri strategici, România rămâne dedicată eforturilor diplomatice și de intelligence colective, precum și susținerii Republicii Moldova”, a conchis președintele pe platforma de socializare.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți că l-a grațiat pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, judecat în România pentru trădare în favoarea KGB din Belarus, el fiind dat la schimb pentru doi ofițeri ai SIS aflați în captivitate în Rusia.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Maia Sandu i-a mulțumit președintelui american Donald Trump și Administrației SUA pentru ajutorul acordat la acest schimb, în care au mai fost implicate Polonia și România.

„Le mulțumesc tuturor partenerilor - din SUA, Polonia și România -, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri”, a transmis Maia Sandu. AGERPRES