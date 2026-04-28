Maia Sandu îl grațiază pe Alexandru Bălan într-un schimb secret: doi ofițeri SIS moldoveni, eliberați din captivitatea Rusiei

Schimb de prizonieri între Moldova și Rusia: detalii despre cazul Alexandru Bălan

Un schimb internațional de mare sensibilitate geopolitică a fost confirmat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Decizia de grațiere a unui fost oficial acuzat de trădare vine în contextul eliberării a doi ofițeri SIS reținuți în Rusia, într-o operațiune susținută de SUA, Polonia și România.

Schimb internațional cu miză majoră de securitate

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți că l-a grațiat pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), într-un schimb de persoane negociat la nivel internațional.

Decizia vine după luni de negocieri discrete și a avut ca rezultat eliberarea a doi ofițeri SIS aflați în captivitate în Rusia. În schimb, autoritățile moldovene au cedat doi deținuți: Alexandru Bălan și o cetățeană rusă.

Într-un mesaj public, Maia Sandu a subliniat complexitatea operațiunii și rolul partenerilor externi:

„Republica Moldova a reușit să elibereze și să aducă acasă doi cetățeni moldoveni aflați în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au fost eliberați și reîntorși autorităților noastre într-un schimb internațional de persoane. Îi mulțumesc președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acestei acțiuni."

Implicarea SUA, Poloniei și României

Operațiunea a beneficiat de sprijinul direct al administrației conduse de Donald Trump, precum și de cooperarea strânsă cu Polonia și România.

„Lе mulțumesc tuturor partenerilor - din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre", a mai transmis Maia Sandu.

Potrivit acesteia, detaliile operațiunii au fost ținute strict confidențiale pentru a nu pune în pericol viața celor doi ofițeri moldoveni.

Cum s-a realizat schimbul

Șefa statului a explicat mecanismul schimbului:

„Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operațiuni complexe, cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Ruse, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus."

Aceasta a subliniat că decizia nu poate fi cuantificată în termeni simpli:

„Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică."

Cine este Alexandru Bălan și de ce era acuzat

Alexandru Bălan a fost recent extrădat din România în Republica Moldova, deși era judecat la Curtea de Apel București.

El fusese trimis în judecată de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete către serviciile de informații din Belarus, inclusiv către structuri ale KGB.

Anchetatorii susțin că, după ce a părăsit funcția din cadrul SIS, Bălan ar fi păstrat ilegal documente clasificate și ar fi intrat în contact cu ofițeri de informații din Belarus, inclusiv prin întâlniri clandestine organizate la Budapesta.

Mesaje din partea Ambasadei SUA și a lui Donald Tusk

De asemenea, Ambasada SUA la București a subliniat rolul jucat de România în acest schimb, care a precizat că acțiunea a vizat și eliberarea a trei polonezi:

„Eliberarea a trei polonezi și doi cetățeni moldoveni din detenția din Belarus și Rusia reflectă eforturi diplomatice susținute și parteneriate solide. Sprijinul României a fost esențial în a face posibil acest rezultat”, a scris Ambasada SUA.

De asemenea, premierul Poloniei, Donald Tusk, a precizat pe X că schimbul de la granița polono-belarusă este finalul unui joc diplomatic complex, "desfășurat pe parcursul a doi ani, plin de răsturnări dramatice de situație".

„A fost posibil datorită muncii remarcabile a serviciilor noastre, a diplomaților și procurorilor, precum și datorită sprijinului considerabil oferit de prietenii noștri americani, români și moldoveni. Vă mulțumesc tuturor în numele lui Andrzej Poczobut și al meu".

Agerpres