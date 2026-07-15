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Nicușor Dan a ajuns cu trenul la Kiev, unde participă la Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est

de Redacția Jurnalul    |    15 Iul 2026   •   11:16
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Nicușor Dan a ajuns cu trenul la Kiev, unde participă la Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est
Nicușor Dan a ajuns cu trenul la Kiev

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns în această dimineață, în Kiev, alături de alți lideri europeni.

Miercuri dimineață, președintele Nicușor Dan a ajuns cu trenul în Kiev pentru a participa la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, la invitația președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

Tot în această dimineață, și tot cu trenul, în gara din Kiev a ajuns și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

La summitul Ucraina – Europa de Sud-Est participă o serie de lideri europeni, printre care reședinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, dar și președintele Albaniei, Bajram Begaj.

Temele de pe agenda Summitului sunt:

- Securitatea regională și reziliența în zona Mării Negre și a Europei de Sud-Est.
- Sprijinul continuu pentru Ucraina (asistență militară, umanitară și logistică).
- Integrarea europeană a statelor candidate din regiune

Cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est care are loc miercuri la Kiev coincide și cu manifestările dedicate Zilei Statalității Ucrainei.

Formatul de dialog regional a fost lansat în anul 2023, pentru a deveni o platformă esențială pentru susținerea Ucrainei în fața războiului declanșat de Federația Rusă și pentru gestionarea comună a provocărilor de securitate din regiune.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: nicusor dan tren kiev
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