Oficial german la București! Ciprian Ciucu, vizitat de Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa

Acestea au fost câteva dintre subiectele discutate astăzi de primarul Ciprian Ciucu și oficialul german Gunther Krichbaum. Acesta este ministrul de stat pentru Europa al Germaniei.

Oficialul german vizitează România după ce a participat la Forumul de Pace de la Paris, unde s-a decis lansarea inițiativei “StrongerTogether”, o consultare fără precedent a cetățenilor europeni asupra apărării și rezilienței, organizată în colaborare cu ministerele de externe ale Franței, Germaniei, Poloniei și think-tankul GLOBSEC.

După ce s-a întâlnit cu primul ministru Ilie Bolojan și cu alți oficiali români, Gunther Krichbaum a ajuns, sâmbătă dimineața, în biroul primarul Ciprian Ciucu de la Primăria Sectorului 6. Discuția a durat circa 40 de minute și a atins teme variate, de la securitatea europeană până bunele practici în Sectorul 6.

„Vedem că multe companii au încredere în România și această încredere e creată în cele din urmă de autoritățile locale, capabile să atragă investitori străini”, a început dialogul ministrul german.

„Da, primarii trebuie să fie implicați în atragerea de capital, în prezentarea de garanții că afacerile se pot dezvolta în orașele lor. De asemenea, primarii au rol diplomatic, mai ales dacă reprezintă o capitală europeană”, răspunde Ciprian Ciucu.

De ce a ales Ciprian Ciucu să fie primar?!

E întrebat de ce a ales să fie primar, pentru că, iată, e și în weekend la serviciu, iar timpul liber lasă de dorit.

„Înainte de a fi primar, am fost consultant, concepeam strategii care, de multe ori, ajungeau într-un sertar. Dura mult prea mult până să fie puse în practică și să aibă un impact. Am vrut să grăbesc lucrurile și să aplic pur și simplu la mine în oraș acele strategii pe care le făceam pentru alții”, explică Ciprian Ciucu.

Dă exemplu câteva proiecte care au schimbat „fața” Sectorului 6, majoritatea făcute cu bani din fonduri europene: școli, creșe și grădinițe construite de la zero sau consolidate, reabilitate, înverzirea Sectorului 6 după conceptul de „oraș – parc”, Insula și Parcul Lacul Morii, sau Parcul Liniei, primul parc mare, creat de la zero după Revoluție.

Temele de discuție au depășit și granițele țării. A fost ridicată problema securității, a dezinformării de pe rețelele sociale, a războiului hibrid purtat de Rusia.

„Trebuie să realizăm că momentele tensionate, cum au fost în ultimul an – cu extremiști care urcă pe sub radar, păcălind populația cu citate din Game of Thrones – au fost posibile pentru că încrederea în politicieni a scăzut dramatic. Nu este vina celor care votează, ci în primul rând vina clasei politice, care nu a înțeles nici cum se schimbă contextul internațional, nici cum se schimbă așteptările românilor”, a punctat Ciprian Ciucu.

La rândul său, Gunther Krichbaum a subliniat că Europa trebuie să își asume un rol mai activ în apărarea propriilor valori și securități, în contextul războiului din Ucraina și al intensificării acțiunilor de dezinformare rusească. Totodată, oficialul german a reiterat sprijinul Berlinului pentru extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova și Ucraina, considerând că acest pas reprezintă un semnal strategic și moral corect în actualul context geopolitic.

Totodată, digitalizarea administrației și reducerea birocrației, domenii în care Germania oferă numeroase modele de urmat, devin repere minime obligatorii în raport cu cetățeanul. Ciprian Ciucu a amintit că administrația Sectorului 6 este deja într-un proces accelerat de modernizare și că „digitalizarea nu mai este un moft, ci o formă de respect față de timpul oamenilor”.

„Mi se potrivește, într-un fel, spiritul german, pentru că mie îmi place ordinea, îmi plac regulile, standardele, calitatea. În direcția aceasta vreau să duc și Bucureștiul!”, a concluzionat Ciprian Ciucu, stabilind să țină legătura și pe viitor cu noul său prieten, Gunther Krichbaum.

