Olguța Vasilescu acuză: Cîțu și Orban au lăsat un deficit de 9% și au cumpărat doar izolete!

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la adresa foștilor premieri liberali Florin Cîțu și Ludovic Orban, acuzându-i că au condus România spre un deficit de 9% fără să fi realizat investiții majore. În contrast, spune edilul, guvernările PSD ar fi adus autostrăzi, majorări de pensii și proiecte locale pentru dezvoltare.

„Noi i-am văzut în 2010 cu Boc, i-am văzut în 2016 cu Cioloș, i-am văzut în 2020-2021 cu Cîțu și cu Orban. Și nu uitați un lucru, Cîțu și Orban au lăsat deficitul României la 9% și n-au făcut nimic în această perioadă. Au cumpărat niște izolete și au mai făcut niște terenuri de sport în pantă”, a spus Vasilescu, ironizând guvernările liberale.

În schimb, edilul a lăudat performanțele PSD, afirmând că, în perioadele de guvernare social-democrată, s-au construit 400 de kilometri de autostradă și drum expres, au crescut pensiile și s-au implementat proiecte locale pentru dezvoltarea comunităților.

„În schimb, cu 9% deficit, guvernarea PSD-ului a reușit să facă 400 de kilometri de autostradă și drum expres, revoluție în transporturi (..) și a reușit, de asemenea, să majoreze pensiile, așa cum nu s-a întâmplat niciodată în istorie. Și a reușit pentru fiecare comunitate în parte să dea câte un proiect care o să se dezvolte. Că e vorba de canalizare, că e vorba de apă, că este vorba de drumuri, școli și așa mai departe. Dar au fost bani ca toată lumea să poată să se dezvolte”, a subliniat primarul Craiovei.

Olguța Vasilescu a mai spus că Oltenia va cere noului leadership al PSD două drumuri expres – unul spre vest și altul către Gorj – și a criticat „austeritatea dreptei”, despre care susține că a blocat investițiile și economia.

„Tot mediul de afaceri e în cap, mai ales firmele de construcții, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii, ba dimpotrivă se vorbește foarte mult despre dat oameni afară, pentru că ei așa știu să guverneze. Pe de altă parte, se va putea face o diferență atunci când PSD-ul va prelua guvernarea, ca să vadă oamenii, pentru că uneori uită la vot, cum le-a fost de bine cu PSD-ul, să vadă și oamenii însă cum se guvernează când nu PSD-ul are funcția de prim-ministru”, a adăugat Vasilescu.

În opinia sa, românii vor putea compara mai ușor rezultatele guvernărilor atunci când PSD va reveni la conducere: