Impozite Oradea 2026: Cât plătește Ilie Bolojan și de ce s-a blocat platforma Primăriei

Premierul Bolojan: 1.721 lei impozite la Oradea – bonificație 10% până în martie

Primăria Oradea a calculat impozitele pentru bunurile declarate ale premierului Ilie Bolojan: un apartament de 65 mp și un Mercedes A-Klasse din 2017. Totalul ajunge la 1.721 lei, dar cu bonificație de 10% dacă plătește până la 31 martie, suma scade la 1.551 lei.

Defalcat, taxele sunt:

Apartament: 676 lei (609 lei cu reducere) plus 18 lei pentru terenul aferent.

Mașină: 1.027 lei (925 lei cu reducere).

În satul natal Birtin din Vadu Crișului, unde Bolojan deține moșteniri – o casă de 100 mp și două terenuri de circa 2,5 hectare –, impozitul pe locuință a crescut la 327 lei anul acesta, față de 160 lei în anii trecuți, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Platforma online a Primăriei Oradea, blocată de la prima zi

Joi, 15 ianuarie 2026, în prima zi de afișare și plată a impozitelor majorate de Guvernul Bolojan, sistemele Primăriei Oradea au cedat sub presiune. Taxele pe locuințe s-au dublat sau triplat, iar zeci de mii de orădeni au năvălit online să verifice sumele. Platforma s-a blocat rapid, trimițând mulțimea la ghișee – unii să plătească, alții doar să afle cât i-a lovit majorarea.

Reprezentanții primăriei spun că, în doar două ore, au fost peste 33.000 de interogări. Mulți contribuabili au renunțat la site și au mers direct la casierie, confruntându-se cu cozi lungi.