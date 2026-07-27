Parlamentarii, chemați din vacanță pentru PNRR și SAFE

Camera Deputaților a aprobat luni dimineață ordinea de zi și programul sesiunii extraordinare din perioada 27–31 iulie. Din cei 330 de deputați, 215 au fost înregistrați ca prezenți, dar numai 100 se aflau fizic în sala de plen, restul participând online. Lucrările se desfășoară în format hibrid.

În paralel, comisiile de specialitate ale Senatului au analizat două inițiative, depuse de PSD și AUR, care propun prelungirea până la 1 octombrie 2026 a termenului pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare eligibile pentru cota redusă de TVA de 9%.

Ambele proiecte au primit aviz favorabil în Comisia economică, însă forma care ar urma să fie trimisă mai departe este cea inițiată de PSD. În ședința Comisiei economice au fost prezenți fizic cinci dintre cei 15 membri, iar la Comisia pentru sănătate au participat în sală 12 dintre cei 28 de senatori.

Proiectul nu introduce TVA de 9% pentru toate locuințele noi, ci prelungește un regim tranzitoriu pentru cumpărătorii care îndeplinesc condițiile stabilite anterior de lege. Termenul pentru livrarea și autentificarea tranzacției ar urma să fie mutat de la 31 iulie la 1 octombrie 2026. După expirarea perioadei tranzitorii, se aplică TVA de 21%.

Inițiativa a fost depusă după problemele informatice de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care au îngreunat eliberarea documentelor și finalizarea unor tranzacții. Avizul comisiei nu înseamnă însă că măsura a intrat în vigoare: proiectul trebuie adoptat de Senat și de Camera Deputaților, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul PSD, argumentând că stabilirea datei de 1 octombrie nu oferă o garanție în lipsa unui termen cert pentru restabilirea completă a bazelor de date ale ANCPI. CES a sugerat ca prelungirea să fie calculată în raport cu momentul reluării funcționării sistemului.

Motivul central al convocării Parlamentului îl reprezintă proiectele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Senatul are pe agendă introducerea unui mecanism prin care angajații ANAF și ai Autorității Vamale ar urma să fie recompensați în funcție de performanțele privind colectarea veniturilor, precum și modificarea Codului administrativ în ceea ce privește cariera funcționarilor publici și gestionarea personalului contractual.

La Camera Deputaților se află Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, proiectul privind integritatea, legea referitoare la decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, modificările privind prima de carieră didactică și un proiect din domeniul sănătății.

Legea salarizării unitare, unul dintre cele mai sensibile angajamente din PNRR, nu se află însă pe actuala ordine de zi, în lipsa unui acord politic asupra formei proiectului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că social-democrații vor susține o parte dintre reformele restante din PNRR, dar avertizează că partidul nu va vota automat proiectele trimise Parlamentului de Guvernul interimar. PNL îl acuză că pune în pericol fondurile europene, în timp ce USR susține că blocarea reformei privind integritatea poate costa România aproape 800 de milioane de euro.

Liberalii au anunțat că susțin adoptarea integrală a proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR și au avertizat că amendamentele care nu respectă condițiile negociate cu Comisia Europeană pot pune în pericol ultima tranșă de granturi, estimată la aproximativ trei miliarde de euro.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat că obiectivul sesiunii extraordinare trebuie să fie adoptarea întregului pachet restant din PNRR și aprobarea acordului SAFE.

„Orice alt rezultat s-ar traduce în pierderi de sute de milioane sau chiar miliarde de euro pentru România”, a transmis liberalul, cerându-le parlamentarilor PSD să voteze proiectele pe care s-au angajat anterior să le susțină.

Anterior, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan acuzase PSD de „șantaj” și ceruse social-democraților să revină din vacanță pentru a vota reformele de care depind aproximativ 4,5 miliarde de euro din PNRR.

AUR are o poziție apropiată de cea a PSD în privința salarizării bugetarilor. Formațiunea a anunțat că nu va susține actuala variantă a proiectului, argumentând că aceasta nu a fost negociată suficient cu sindicatele și ar putea afecta veniturile unor categorii de angajați din sistemul public

UDMR susține adoptarea Codului Urbanismului, unul dintre jaloanele care trebuie finalizate până la 31 august. Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a avertizat că proiectul trebuie să treacă rapid prin Parlament pentru a putea fi publicat în Monitorul Oficial înainte de expirarea termenului asumat în PNRR.

Deputații urmează să dezbată și aprobarea Acordului de împrumut SAFE încheiat între România și Uniunea Europeană. România are alocată prin acest instrument o finanțare de aproximativ 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare din program, după Polonia.

Banii sunt acordați sub formă de credite pe termen lung și sunt destinați înzestrării Armatei, proiectelor de infrastructură cu utilizare duală, precum sectoarele Pașcani–Ungheni și Pașcani–Siret, precum și investițiilor Ministerului de Interne și structurilor de protecție civilă.

Potrivit programului aprobat, deputații lucrează luni și marți în comisii. Miercuri, de la ora 10:00, este programată o nouă ședință de plen, cu dezbateri și vot final asupra proiectelor care vor primi rapoartele necesare, inclusiv asupra inițiativelor adoptate între timp de Senat.

Sesiunea extraordinară are loc și pe fondul crizei politice prelungite, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan și eșecul formării unui nou Executiv. Cabinetul funcționează interimar, iar președintele Nicușor Dan a cerut partidelor să găsească o majoritate parlamentară, avertizând că instabilitatea poate afecta economia, ratingul de țară și respectarea angajamentelor europene

(sursa: Mediafax)