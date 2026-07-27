Românul care a cucerit lumea la EA FC! Răzvan „RvPLegend” Puiu este noul campion mondial și a câștigat 250.000 de dolari

Victoria îi aduce românului nu doar trofeul suprem în EA SPORTS FC, succesorul celebrei serii FIFA, ci și un premiu impresionant de 250.000 de dolari, confirmându-l drept unul dintre cei mai valoroși jucători ai momentului pe scena internațională. Succesul de la Paris reprezintă una dintre cele mai importante performanțe din istoria esports-ului românesc și consolidează poziția României pe harta competițiilor mondiale de gaming.

O finală spectaculoasă, decisă după un final plin de emoții

Marea finală a început perfect pentru reprezentantul României. Răzvan Puiu a intrat pe teren extrem de concentrat și a reușit să deschidă rapid scorul, distanțându-se la 2-0 încă din primele minute ale confruntării.

LevyFinn a redus diferența în minutul 18, însă răspunsul românului a venit imediat. Până la pauză, RvPLegend și-a refăcut avantajul și a intrat la vestiare în control total asupra jocului.

În repriza secundă, campionul român a continuat demonstrația de forță. A înscris imediat după reluare, apoi a mai punctat de două ori într-un interval foarte scurt, ducând scorul la un impresionant 6-2 și lăsând impresia că finala este deja decisă.

Germanul nu a renunțat însă la luptă. Acesta a reușit trei goluri consecutive și a redus diferența la un singur gol, transformând ultimele minute într-un adevărat thriller. Ultima reușită a venit chiar în minutul 90, însă timpul rămas nu a mai fost suficient pentru egalare, iar Răzvan Puiu și-a păstrat avantajul până la fluierul final, devenind noul campion mondial.

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Un parcurs incredibil început încă din Play-In

Performanța românului este cu atât mai impresionantă cu cât drumul spre trofeu a fost unul dintre cele mai dificile din competiție.

RvPLegend și-a început aventura încă din faza Play-In, fiind nevoit să dispute mai multe meciuri decât majoritatea favoriților. A trecut cu succes de această etapă, a supraviețuit fazei League și a continuat să elimine adversari extrem de puternici în fazele eliminatorii.

În sferturile de finală a avut nevoie de un meci dramatic împotriva lui Alihan Hadzi, câștigat după o confruntare spectaculoasă, iar în semifinale a trecut de Nassada, obținând astfel calificarea în ultimul act al competiției.

De altfel, finala împotriva lui LevyFinn nu a fost primul duel dintre cei doi la această ediție. Răzvan Puiu îl învinsese deja pe german și în faza grupelor Play-In, atunci după un spectaculos 9-8, semn că succesul din finală nu a fost deloc întâmplător.

România are din nou un campion mondial în esports

Triumful lui Răzvan Puiu confirmă ascensiunea impresionantă pe care acesta a avut-o în ultimii ani.

Considerat deja cel mai bun jucător român de EA FC din ultimele două sezoane, RvPLegend și-a construit reputația prin rezultate constante atât pe plan intern, cât și internațional.

În România, acesta este dublu campion al eSuperligii, reușind să câștige primul titlu alături de Universitatea Craiova, iar ulterior să repete performanța reprezentând CFR Cluj.

Victoria de la Paris reprezintă însă încununarea carierei sale și îl transformă într-un nume de referință în esports-ul mondial.

Un salt spectaculos în clasamentul mondial

Succesul din cadrul FC Pro World Championship nu înseamnă doar trofeul și premiul financiar.

Victoria îi aduce românului și 1.000 de puncte în clasamentul mondial EA SPORTS FC, rezultat care îi permite să urce spectaculos de pe locul 30 până pe poziția a patra în ierarhia globală.

Pentru organizația HYPERSPIRIT, succesul lui RvPLegend înseamnă și acumularea a 1.000 de puncte în clasamentul Club Championship al Esports World Cup. Totuși, deoarece clubul este reprezentat într-o singură disciplină, nu va putea concura pentru clasamentul general rezervat organizațiilor participante în mai multe jocuri.

Parisul, scena unei performanțe istorice pentru România

Finala FC Pro World Championship a fost precedată de un meci demonstrativ care i-a avut în prim-plan pe fostul Balon de Aur Karim Benzema și creatorul de conținut AmineMaTue, într-un spectacol dedicat fanilor esports și fotbalului virtual.

Totuși, adevăratul moment al serii avea să fie prestația românului Răzvan Puiu.

În fața unor adversari de elită și într-o competiție care a reunit cei mai buni jucători de EA SPORTS FC din lume, RvPLegend a demonstrat că talentul, experiența și stăpânirea emoțiilor pot face diferența la cel mai înalt nivel.

Parcursul său, început încă din Play-In și încheiat cu ridicarea trofeului mondial, reprezintă una dintre cele mai impresionante povești ale Esports World Cup 2026 și o performanță care va rămâne în istoria gamingului românesc.