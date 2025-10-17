PUSL: Mai puțini bani pentru partide, mai multă responsabilitate față de cetățeni

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Oct 2025   •   16:58
Partidul Umanist Social Liberal salută decizia Guvernului de a reduce subvențiile alocate partidelor politice, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025.

Sumele destinate finanțării formațiunilor au scăzut de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei, o reducere considerată de PUSL un pas necesar către o utilizare mai responsabilă a banilor publici.

„Partidele trebuie să înțeleagă că fondurile publice nu sunt nelimitate și că, în perioade dificile, politica nu poate fi privilegiată în fața nevoilor reale ale oamenilor”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.

Formațiunea subliniază că diminuarea subvențiilor trebuie însoțită de o schimbare de atitudine în interiorul partidelor, care să pună mai mult accent pe transparență și eficiență.

