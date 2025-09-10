Ponta, lui Boloș: „O ipocrizie și o fugă de răspundere pentru dezastrul bugetar”

Victor Ponta a transmis, într-un mesaj public, că în România premierul nu poate aloca bani publici și nu poate efectua cheltuieli sau împrumuturi fără semnătura ministrului de Finanțe.

„Degeaba decide premierul – în sistemul nostru birocratic, nicio cheltuială nu poate fi făcută fără semnătura de la Finanțe”, a subliniat fostul prim-ministru.

Acesta a explicat că un ministru are dreptul să refuze cererile premierului atunci când sunt greșite sau ilegale, iar dacă are principii, poate chiar să demisioneze.

„Povestea lui Boloș este o mare ipocrizie și o fugă de răspundere. Răspunderea pentru dezastrul deficitului și pentru îndatorarea criminală a României aparține strict celor doi indivizi care au semnat: Marcel Boloș și Adrian Câciu”, a afirmat Ponta.

El a acuzat conducerile PSD și PNL că au tolerat situația și a numit „complici prin pasivitate” pe cei care se aflau în Guvern și știau foarte bine ce se întâmplă.

„Grindeanu și Predoiu erau acolo și sunt și azi. Ieșirea lui Boloș, prin care îl face vinovat doar pe Ciolacu, este doar praf în ochii oamenilor, cu sprijinul instituțiilor media care continuă să încaseze milioane de euro de la PSD și PNL prin Buget”, a mai spus fostul premier.

Ponta și-a încheiat mesajul cu un atac: „Sper ca explicațiile mele să îi fi lămurit pe oamenii normali. Pe propagandiști și pe proștii incurabili îi rog să nu citească, pentru că oricum nu ar înțelege”.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirma că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024. „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, spunea Boloş.

(sursa: Mediafax)