Premierul Bolojan: Am avut peste 23.000 de procese generate de magistrați care au fost câștigate

Prim-ministrul a spus că a avut o întâlnire la Cotroceni.

„Pe acest subiect am avut o întâlnire la Cotroceni cu reprezentanții instituțiilor juridice și domnul președinte nu a făcut decât să-și execite această competență legală de a media între instituții atunci când apar divergențe”.

Premierul a vorbit despre inegalitățile față de celelalte categorii sociale.

„Eu am un mare respect pentru magistratură, pentru independența justiției, lucruri care nu pot fi comentate, atât vis-a-vis de importanța acestei instituții, dar și de necesitatea asigurării unei independențe reale. Și problema pe care noi o tratăm sunt acumulările negative, nedreptățile practic, comparativ cu alte categorii sociale care nu pot fi negate și care au fost acumulate în acești ani”.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre procesele intentate de magistrați cu privire la drepturile salariale și pe care, aceștia le-au și câștigat.

„Sunt trei aspecte de fond care trebuie rezolvate, două dintre ele le rezolvă practic acest pachet. Primul aspect de fond este că e nevoie de o lege clară de salarizare care să nu mai permită declanșarea de procese în cascadă pentru creșteri de salarii. În acești ani am avut peste 23.000 de procese generate de magistrați care bineînțeles au fost câștigate cea mai mare parte și care au făcut ca statul român să plătească până acum cel puțin 2 miliarde de euro doar diferențe salariale și mai avem de plătit cam încă atât”.

Este anormal să ai legi de salarizare neclare care să permită astfel de abordări și este necesar ca în această toamnă să fie date legi de salarizare care să fie simple, clare și predictibile inclusiv în sistemul de justiție pentru a evita aceste acțiuni, consideră Ilie Bolojan.

Al treilea element important este stabilirea unei pensii care să fie rezonabilă. Până acum era o anormalitate și anume pensia în magistratură era cât ultimul salariu ceea ce nu se întâmplă nicăieri nici în sisteme juridice asemănătoare cum sunt cele europene, dar nici în sistemele de pensii normale.

