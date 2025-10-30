Ilie Bolojan: „Statul nu e neputincios, ci plin de legi proaste și miniștri care le-au tolerat”

Premierul Ilie Bolojan critică dur modul în care statul a permis ani la rând adoptarea unor legi „făcute prost”, care au avantajat managerii companiilor publice. Într-un interviu la Antena 1, liderul executivului a afirmat că lipsa condițiilor de performanță din contractele de management a dus la salarii uriașe și la o lipsă totală de responsabilitate în companiile de stat.

„Statul nu e neputincios, ci greșit administrat”

Premierul Ilie Bolojan susține că statul român nu este lipsit de putere, ci a fost condus prost, cu legi care au permis abuzuri. Acesta a explicat că mulți manageri din companiile de stat și-au făcut contracte pe mai mulți ani fără niciun criteriu de performanță, profitând de lacunele legislative și de indiferența miniștrilor.

„Statul nu este neputincios, dar prin tolerarea de către miniștri în ultimii ani, prin legi prost făcute și proceduri dezechilibrate, s-a ajuns ca în multe companii managerii să-și facă contracte de management fără nicio obligație de performanță”, a declarat Bolojan.

El a dat exemplul Romatsa, unde conducerea și-a dublat salariile — de la 72.000 la 142.000 de lei lunar brut —, adică aproape 20.000 de euro net. „Chiar dacă aceste majorări sunt acoperite legal, sunt total anormale”, a subliniat premierul.

Un alt caz menționat este cel al Administrației Canalelor Navigabile, unde salariile conducerii s-au dublat în timp ce profitul companiei a scăzut drastic.

„Ministerele au o mare responsabilitate. Ele au tolerat aceste contracte ani de zile. De acum, tot ce ajunge în guvern va fi verificat și condiționat de performanță. Nu e normal să primești subvenții tot mai mari și să nu reduci nicio cheltuială”, a adăugat premierul.

„Românii au dreptate să nu mai creadă în politicieni”

Un sondaj Ipsos arată că 82% dintre români nu au încredere în politicieni, iar premierul recunoaște că această percepție este pe deplin justificată.

„Trebuie să le dau dreptate românilor. Dacă nu am fi promis lucruri pe care știam că nu le putem respecta, dacă nu am fi încercat de multe ori să-i păcălim, percepția ar fi fost alta. Responsabilitatea este a lumii politice, din care fac și eu parte”, a declarat Bolojan.

El a subliniat că percepțiile negative nu se schimbă peste noapte, ci se formează în timp: „Românii trebuie să simtă că guvernele lucrează pentru ei, că meritocrația e respectată, că nu câștigă cel cu pile, ci cel competent”.

Premierul a recunoscut și dificultatea măsurilor economice luate de la preluarea mandatului: „Am venit premier într-un moment în care țara avea nevoie de decizii nepopulare – creșteri de taxe și tăieri de cheltuieli. Erau inevitabile”.

„S-a mimat reforma. S-au tăiat doar posturi vacante”

Referindu-se la restructurările din administrația publică, Ilie Bolojan a acuzat că multe reforme au fost doar de formă.

„S-au redus posturi vacante, nu posturi efective. Asta nu înseamnă reformă, ci doar mimare. Avem nevoie de legi clare și de oameni care să le aplice cu adevărat, nu doar formal”, a mai spus premierul.