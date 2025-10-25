Premierul Bolojan, huiduit la Carei: „Sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme!”

"Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme", a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostaşului Român spre maşină, alături de prefectul judeţului Satu Mare, Altfatter Tamas şi primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs.



Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostaşului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, unde a depus o coroană de flori.



La monument a primită şi ştafeta Invictus, care a străbătut 3.600 de kilometri pe trei trasee, reprezentând cele trei culori ale drapelului României. Voluntarii au unit cele trei culori şi au predat drapelul primarului Monica Giurgiu - Kovacs, care l-a depus la monument. Anul acesta ştafeta Invictus va mai străbate 800 de km, până în munţii Tatra, unde se află mormintele a zeci de români morţi în război.



Totodată, în Parcul Dendrologic din Carei a fost organizată o expoziţie de tehnică militară.

AGERPRES