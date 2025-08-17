Premierul Ilie Bolojan: „Important să nu ies prost degeaba pentru România”

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   14:20
Sursa foto: gov.ro/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat necesitatea realizării programului de reforme pentru reducerea deficitului bugetar avertizând că orice amânare va anula măsurile luate până acum.

Printr-un mesaj video, publicat pe pagina de Facebook a Guvernului României, premierul a explicat că reformele nu sunt luate cu plăcere, dar sunt esențiale pentru stabilitatea: „Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea? Dacă nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat. (...) Nu e o plăcere pentru nimeni să iei astfel de măsuri, nu le iei cu inimă deschisă”.

Prim-ministrul a insistat asupra nevoii de onestitate în dialogul inistuții-cetățeni: „Mai bine le spune oamenilor adevărul, ca să nu le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate”.

Bolojan a mai menționa că nu este interesat de imagine personală, prioritizând luare și succesul reformelor. „Acum acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important să nu ies prost degeaba pentru România”, a declarat prim-ministrul.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Ilie Bolojan reforme deficit bugetar
