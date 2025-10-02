Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: „Un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla”

Diferențele dintre România și Republica Moldova

Întrebat despre modul în care autoritățile din România și Republica Moldova au reacționat la tentativele de ingerință străină în alegeri, Nicușor Dan a subliniat că vecinii de peste Prut au fost mai bine pregătiți.

„Moldova a fost mult mai bine pregătită pentru că s-a așteptat să vină ceea ce a venit, spre deosebire de România care, inclusiv în 2024, a ajutat Republica Moldova, dar nu și-a închipuit că un atac de asemenea magnitudine va avea loc pe teritoriul nostru. Asta este principala diferență”, a explicat șeful statului.

Lecțiile anului 2024

Președintele a insistat asupra faptului că România a acumulat experiență și că nu există riscul repetării blocajului electoral din noiembrie 2024, când procesul de vot a fost compromis.

„Evident, dacă vom avea alegeri, un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Dar, în general, pe zona de comunicare publică și rețele sociale, mai avem lucruri de făcut”, a declarat Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute la finalul summit-ului liderilor Uniunii Europene, desfășurat joi, la Copenhaga.