Președintele PSD, despre criza citostaticelor: E o crimă. Fără medicamente nu au șansă!

Lucian Alecu

Președintele PSD a comentat, joi, criza citostaticelor din cadrul Institutului de Oncologie București, spunând că ceea ce se li se întâmplă bolnavilor de cancer este „o crimă”. Marcel Ciolacu acuză că România are un „premier de paie”, pe care miniștrii nu îl informează.

Marcel Ciolacu a spus, joi seara, la Antena 3, că ceea ce se întâmplă de o lună, de când bolnavii de cancer de la IOB nu pot face citostatice, este „o crimă”.

„De o lună de zile IOB nu mai are citostatice. Asta este crimă. Nu există... deci un bolnav de cancer, mai ales copiii, unde mortalitatea e mai ridicată... Nu au citostatice, nu au nicio şansă. Boala evoluează foarte repede. Am avut în familie și mă uit la primul ministru astăzi, la domnul Cîţu și auziţi explicaţii la primul ministru! Domnule, dacă tu eşti prim-ministru de paie şi miniştrii nu te informează, Guvernul României nu funcţionează. Pentru că există vicepremierul care are în subordine Ministerul Sănătăţii, vicepremierul există în Guvern ca să-l informeze pe primul ministru ce se întâmplă în ministerele pe care le coordonează. Tu afli şi spui de parcă tu nu ai nicio vină <eu nu am ştiut acest lucru>. Problema nu este tu că ai ştiut sau nu ai ştiut. E foarte grav că nu ai ştiut. Problema este că mor oamenii”, spune Ciolacu.

Acesta spune că principalul răspunzător pentru această criză este președintele României.

„A ieșit acum din hibernare (Klaus Iohannis – n.r.) să ne dea veștile bune. El a dorit Guvernul său. Ăsta este Guvernul său de 4 luni de zile”, mai spune Ciolacu.

Institutul Oncologic din București se confruntă cu o criză în aprovizionarea cu citostatice uzuale.

Cele 16 citotstatice și alte trei medicamente adjuvante, care lipsesc la Institutul Oncologic București, vor fi disponibile de săptămâna viitoare, a anunțat, joi, Ministerul Sănătății.

(sursa: Mediafax)