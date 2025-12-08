Prezența la urne, extrem de slabă, sub așteptările sociologilor

Ieri au avut loc alegeri locale parțiale în București, Buzău și alte localități din 11 județe care au rămas fără primar sau fără președinte de Consiliu Județean. În Capitală, prezența la vot a fost extrem de slabă în prima parte a zilei. La ora 15:00 se înregistra o prezență între 15 și 22% din numărul total al votanților, cel mai slab reprezentat fiind Sectorul 3. Incidente s-au înregistrat la Buzău, unde a candidat și fostul premier PSD Marcel Ciolacu. În judeţul Buzău s-a votat pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean. În București, lipsa de interes a votanților pentru alegerea primarului general a confirmat predicțiile sumbre ale sociologilor în legătură cu dezamăgirea populației, după deciziile luate de Guvernul Bolojan, iar prezența la urne a fost sub așteptările specialiștilor.

În Bucureşti au fost organizate alegeri, după ce locul primarului general a rămas vacant, Nicuşor Dan fiind ales preşedintele României. În cursa electorală au intrat 17 candidaţi, din care doi s-au retras.

Ieri s-a votat și pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău, după ce social-democratul Lucian Romaşcanu a renunţat la funcţie, în favoarea unui post la Curtea de Conturi Europeană. Pentru această funcție au intrat în cursă 8 candidaţi: Marcel Ciolacu, Ştefăniţă Avrămescu (AUR), Mihai Răzvan Moraru (independent, susţinut de PNL şi USR), Silviu Iordache (independent), Gabriel Pană (ACT), Adrian Dogaru (SOS România), Dragoş Brânzea (POT), Mihai Budescu (PRM).

În alte 12 localităţi din 10 judeţe au avut loc alegeri pentru funcția de primar: în comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa; oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş și comuna Cârţa, judeţul Sibiu. În aceste localități, primarii fie au murit, fie au fost condamnaţi pentru diverse infracţiuni sau au fost declaraţi incompatibili, fie au demisionat.

A scăzut încrederea în importanța votului

În București, prezența la vot a fost foarte slabă, ceea ce confirmă scăderea încrederii cetățenilor în conducători, dar și în importanța votului. Situația este similară cu cea de la alegerile parlamentare din 2020, cea mai scăzută prezență din istoria post-decembristă a alegerilor parlamentare, cu doar 31,84% prezență la urne. Președintele Nicușor Dan ar fi, din punctul de vedere al unora dintre specialiști, principala dezamăgire a electoratului, mai ales în rândul tinerilor, care aveau mari speranțe.

În județul Buzău s-au înregistrat incidente care au solicitat intervenția jandarmilor. Au fost și acuzații de intimidare și presiuni asupra alegătorilor. Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a susținut că mai mulți primari, din localităţile Largu, Vadu Paşii, Zărneşti și Pănătău, dar și susținători PSD ar fi fost prezenți în secțiile de votare sau în jurul lor, unii având asupra lor sume mari de bani, iar alții folosind mașini ale instituțiilor publice pentru a transporta alegători.

Pentru ce au votat politicienii

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că a votat pentru „experienţă şi un parcurs proeuropean” al oraşului și că e foarte important ca următorul edil să continue proiectele deja începute.

„Ştiu foarte bine unde se află Bucureştiul acum şi de ce are nevoie pentru a merge în aceeaşi dinamică, am votat pentru experienţă, pentru parcursul proeuropean. Consider că nu este momentul să facem experimente, având în vedere că este un mandat scurt, şi trebuie să alegem experienţa pentru a duce Bucureştiul mai departe, având în vedere că există finanţări semnate de aproape 400 de milioane de euro pentru infrastructura de transport şi pentru infrastructura de termoficare”, a declarat acesta, după ce a votat la Şcoala nr. 80 din Capitală.

Candidatul PSD Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, a declarat că „a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează”. „Am făcut metrou, am făcut spitale, am făcut şcoli”, a mai spus acesta, explicând că e important ca din prima zi de mandat, primarul să se poată apuca de construirea unui „oraş aşa cum ni-l dorim”.

Candidatul PNL Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, a declarat că a votat „foarte încrezător”. „Am votat pentru integritate. Am votat cu inima împăcată că am făcut tot ce am putut în această campanie”, a spus acesta.

Candidata independentă Anca Alexandrescu a spus că a votat „pentru un Bucureşti în care să se poată trăi” și a spus că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi va face dreptate. „Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”, a spus candidata independentă.

Președintele Nicușor Dan, fost primar al Capitalei, a declarat că a votat pentru „o Românie în Occident”. Acesta a votat pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului București la ora 9:15, la Școala „Luceafărul”, din sectorul 5 din București, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. „Primarul care va fi ales trebuie să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi. Eu am votat mereu o Românie în Occident. Pentru că e un oraș pe care-l cunosc foarte mult timp, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de corupție și de mafia imobiliară”, a spus Nicușor Dan.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că a votat „îngrijorat”. „România nu e într-o situaţie grozavă”, a mai spus fostul preşedinte. Candidatul Cătălin Drulă a spus că a votat „cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul București și pentru a ține departe de Primăria Capitalei orice influenţe nefaste”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹