Primarul PUSL din Băicoi răbufnește la Barajul Paltinu: „Circ și bătaie de joc!”, în timp ce zeci de mii de prahoveni rămân fără apă

Localități întregi, inclusiv orașe precum Câmpina și mai multe comune din zonă, se confruntă cu restricții severe sau opriri totale ale alimentării. Autoritățile estimează că revenirea la normal poate dura zile, în funcție de evoluția condițiilor meteo și de nivelul turbidității.

La o întâlnire de urgență organizată la baraj, primarul orașului Băicoi a izbucnit, denunțând ceea ce a numit un „circ și o bătaie de joc” din partea responsabililor. Edilul acuză lipsa unor soluții clare, contradicțiile dintre specialiști și riscul ca această criză să se extindă și la alte servicii publice, dacă alimentarea nu va fi repornită rapid.

Între timp, prahovenii afect ați așteaptă măsuri rapide, în condițiile în care accesul la apă este esențial pentru viața de zi cu zi, pentru școli, spitale și economie.