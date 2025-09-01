PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat

PSD și USR au depus o serie de amendamente la cele cinci pachete de reformă, care intră la analiză într-o ședință a coaliției. PSD cere obligarea refugiaților ucraineni la plata contribuțiilor către stat iar USR propune ca șefii instituțiilor autonome să beneficieze de bonsuri, după ce coboară deficitul sub 3%

Unul dintre amendamentele propuse de PSD se referă la reintroducerea impozitului de 1% a companiilor cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane (IMCA).

Asta după ce forma adoptată de Executiv prevedea eliminarea lui.

„Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat companiilor care au cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro este o formă de protecție a veniturilor fiscale, astfel încât statul să încaseze din impozitul pe profit nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri a acestora. În actualul context fiscal-bugetar considerăm inoportună renunțarea la venituri fiscale certe, care au un impact de 1,2 miliarde lei. Mai mult decât atât, abordarea de a abroga acest impozit, în contextul în care taxele și impozitele pe companiile mici sau pe populație cresc, creează o discriminare fiscală, îndepărtându-se de la principiul echității fiscale. În acest sens, propunem eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA”, se arată în amendamentul PSD.

De asemenea, social-democrații propun ca refugiații ucraineni, migranții și apatrizii să fie obligați la plata impozitului, pentru sumele acordate de statul român.

Astfel, potrivit documentului, PSD cere ca, la categoria „plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale”, să fie introduși „refugiații ucraineni, migranții și apatrizii pentru toate sumele acordate de statul român”.

În plus, PSD vrea scutirea de la plata contribuției de sănătate a mai multor categorii de persoane, cum ar fi: părinții aflați în concediu de creștere a copilului, personalului monahal și obligarea la plata impozitului a refugiaților ucraineni, migranților și apatrizilor, pentru sumele acordate de statul român.

Alte amendamente ale PSD:

Impozitul special pe clădirile rezidențiale de valoare mare:

Impozitul special pe bunurile imobile de valoare mare se calculează în funcție de încadrarea într-una dintre situațiile prevăzute mai jos, după cum urmează:

a) în cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii, comunicată de către organul fiscal local, și plafonul de 2.500.000 lei

b) în cazul proprietăților reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție a autoturismului și plafonul de 375.000 lei

Declararea și plata

(1) Impozitul prevăzut la art. 500¹ și art. 500² se declară și se plătește la organul fiscal central competent, prin completarea și depunerea formularului 216.



(2) Procedura de declarare, termenul de depunere și instrucțiunile de completare se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Vezi amendamentele PSD – AICI

De cealaltă parte, USR cere ca bonusul directorilor de instituții autonome să se acorde doar după ce coborâm sub 3% deficit.

De asemenea, USR propune eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social.

„Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile, susțin reprezentanții USR.

Amendamentele USR:

•⁠ ⁠Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.

•⁠ ⁠Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.

•⁠ ⁠Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR.

•⁠ ⁠Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare. Asta presupune cheltuieli suplimentare și, deși e o perioadă de restrângeri bugetare aici, ne costă mai mult dacă nu facem aceste monitorizări: decese sau intervenții medicale mai scumpe când e prea târziu.

După Coaliție, Guvernul va adopta forma finală. Apoi, Bolojan va merge în Parlament, luni după-amiază, pentru procedura de angajare a răspunderii.

(sursa: Mediafax)