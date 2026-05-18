PSD, după consultările de la Cotroceni: „Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru”

Delegația PSD a ieșit de la consultările convocate de președintele României, Nicușor Dan, privind formarea unui nou Guvern. PSD nu va susține un viitor guvern condus de Ilie Bolojan și exclude orice formulă de alianță în afara partidelor pro-occidentale, a anunțat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că, în urma consultărilor care vor continua în perioada următoare, este posibil să fie conturate mai multe scenarii privind formarea noului guvern.

Delegația PSD a fost condusă de Sorin Grindeanu. El a fost însoțit de Claudiu Manda, Marian Neacșu, Corneliu Ștefani și Gheorghe Șoldan.