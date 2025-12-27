Cu cât a crescut economia României de la căderea regimului comunist

Produsul Intern Brut (PIB) al României în 1989, an la finalul căruia a căzut regimul Nicolae Ceaușescu, era de 41,45 de miliarde de dolari americani, potrivit cifrelor agregate de Banca Mondială.

Datele Băncii Mondiale sunt publicate online începând cu anul 1987, când PIB-ul României socialiste era de 38,07 de miliarde de dolari.

Primii trei ani care au urmat Revoluției din 1989 au fost marcați de schimbări masive ale industriei și o inflație galopantă, implicit o scădere a economiei, la 38,25 de miliarde de dolari în 1990, 28,85 de miliarde de dolari în 1991 și 25,12 miliarde de dolari în 1992.

Avansul PIB-ului până la aderare

La finalul lui 2006, chiar înainte ca România să devină membru deplin al blocului comunitar, PIB-ul era de 122,01 miliarde de dolari.

În 2007, anul aderării la Uniunea Europeană, PIB-ul României ajunsese la 174,59 de miliarde de dolari, deja de 4,2 ori mai mare decât la finalul lui 1989.

Un an mai târziu, în 2008, când la nivel mondial începuse să se facă simțită criza economică, România avea un PIB de 214,32 de miliarde de dolari, de unde a scăzut în anul următor aproape de nivelul din 2007.

Cele mai recente date anuale disponibile publicate de Banca Mondială, din 2024, indică un PIB în valoare de 382,56 de miliarde de dolari.

Astfel, un simplu calcul aritmetic arată că PIB-ul României este, nominal, de 9,2 ori mai mare decât în urmă cu 34 de ani.

Față de anul aderării, PIB-ul a înregistrat un avans nominal de 260,55 de miliarde de dolari, respectiv o creștere de aproape 3,13 ori.

Câți bani UE au intrat și au ieșit din România

Luând în calcul strict aportul fondurilor europene, în cei 18 ani de la aderare, fără o lună, balanța financiară netă indică un sold de 71,32 de miliarde de euro, bani rămași în România.

Mai detaliat, conform documentului publicat de MFP privind evoluția fluxurilor financiare dintre România și Uniunea Europeană, din 2007 până la 30 noiembrie 2025, sumele venite de la bugetul UE în România au fost de 106,96 de miliarde de euro, în timp ce cele virate au fost de 35,63 de miliarde de euro.

Pentru 2025 este estimat un sold de 9,51 miliarde de euro, iar execuția până la 30 noiembrie include un sold de 4,64 de miliarde de euro.

(sursa: Mediafax)