Cutremur politic: PSD votează moțiunea de cenzură și își retrage secretarii de stat și prefecții

PSD declanșează ofensiva: moțiune de cenzură și demisii în lanț cerute de Sorin Grindeanu

Scena politică intră într-o nouă etapă tensionată după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat o decizie unanimă în partid: susținerea moțiunii de cenzură și retragerea reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale.

Decizie unanimă în PSD pentru moțiunea de cenzură

În urma unei ședințe a conducerii extinse, care a reunit Biroul Permanent Național și liderii de filiale, social-democrații au decis fără voturi împotrivă să susțină moțiunea de cenzură.

„Tocmai am încheiat o ședință a Biroului Permanent Național al PSD, la care au participat și toți președinții de filială ai PSD, în care am supus atenției colegilor decizia de a semna sau nu această moțiune de cenzură. E normal să avem în spate o decizie politică”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat clar direcția adoptată: „Decizia politică a BPN al PSD a fost, în unanimitate, ca deputații și senatorii să semneze și să voteze această moțiune”.

Demisii cerute urgent în administrație

Pe lângă acțiunea parlamentară, liderul PSD a lansat un apel ferm către oamenii partidului aflați în funcții executive. Secretarii de stat și prefecții susținuți de PSD sunt îndemnați să își depună demisiile într-un termen scurt.

„Cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților PSD să își prezinte demisiile în perioada următoare, astfel încât atunci când vom avea moțiune, să avem lucrurile clare, fără a mai exista discuții cum că unii sunt în continuare în arcul guvernamental”, a explicat Grindeanu.

El a insistat asupra rapidității acestui proces, pentru a evita blocaje administrative: „Îmi doresc ca atunci când avem moțiunea depusă, și asta se va întâmpla în zilele următoare, toți acești reprezentanți ai noștri să fie cu demisiile scrise”.

Colaborare tactică cu AUR, dar fără alianță politică

Unul dintre cele mai sensibile aspecte este asocierea punctuală cu AUR pentru depunerea moțiunii. Deși documentul va fi susținut în comun, PSD respinge categoric ideea unei guvernări împreună.

„Sunt multe lucruri care ne despart, dar avem un scop comun (n.r. schimbarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului)”, a declarat liderul social-democrat.

Grindeanu a fost categoric în privința viitorului: „Nu există o variantă de angajament PSD–AUR pentru o guvernare post-moțiune. Ori rămânem la guvernare într-o coaliție pro-europeană, ori mergem în opoziție”.

PSD vizează schimbarea Guvernului Bolojan

Ținta directă a moțiunii este actualul Executiv condus de Ilie Bolojan. Liderul PSD a explicat că mandatul politic primit din teritoriu este clar: schimbarea guvernului.

„Mandatul pe care l-am primit de la toți primarii PSD care au votat în urmă cu o săptămână a fost de a schimba acest guvern. Iar ce am făcut astăzi a fost să maximizăm șansele pe care le avem atunci când facem acest demers”, a precizat Grindeanu.

În același timp, acesta a exclus posibilitatea formării unei majorități parlamentare cu AUR după votul moțiunii, insistând că aceasta este „singura acțiune comună” între cele două formațiuni.

Urmează zile decisive în Parlament

Moțiunea de cenzură urmează să fie depusă în perioada imediat următoare, iar votul ar putea redesena complet scena politică. Decizia PSD de a forța schimbarea guvernului și de a-și retrage oamenii din funcții marchează o ruptură clară și deschide calea unor negocieri politice intense.

Agerpres