PSD cere PNL să renunțe la încăpățânarea de a susține un premier care nu mai are majoritate

PSD susține că menținerea lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului reprezintă un pericol major pentru stabilitatea financiară a României.

„Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor!”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Partidul Social Democrat.

Aceștia au lansat un nou val de critici la adresa premierului Ilie Bolojan că „se agață de funcție” în ciuda pierderii sprijinului politic.

„Faptul că Ilie Bolojan se agață cu orice preț de funcție - contrar chiar celor exprimate public, în repetate rânduri, anul trecut - nu reprezintă decât o agravare a situației economice a țării”, transmit social-democrații.

Formațiunea condusă de Sorin Grindeanu face apel și la opoziția internă din PNL față de Bolojan să se exprime public pentru facilitarea schimbării politice.

„Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile”, notează PSD.

De asemenea, social-democrații solicită din nou demisia premierului: „Poate în acest fel Ilie Bolojan înțelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care și-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia”.

Apelul lansat de Partidul Social Democrat, vine după ce formațiunea s-a retras de la guvernare prin demisiile miniștrilor și retragerea tuturor reprezentanților din aparatul Guvernului, dar și în contextul moțiunii de cenzură depuse alături de AUR.

(sursa: Mediafax)