PSD îşi prezintă programul de guvernare, prin fostul ministru al Muncii: creșteri de pensii, salarii și alocații

Promisiunile social-democraților se bazează pe cele mai acute probleme ale majorității populației: pensii, salarii și alocații pentru copii. Prin vocea fostului ministru, PSD și-a prezentat intențiile pentru situația în care un cabinet condus de Grindeanu ar fi votat de Parlament, miza fiind susținerea acestei formule de către majoritatea populației. Manole a promis că dacă va prelua guvernarea, PSD va crește veniturile românilor – ceea ce exista și în programul inițial al partidului, și în cel al candidatului la președinție Marcel Ciolacu, dar o parte a acestor majorări este, de fapt, indexarea cu rata inflației, blocată de măsurile de austeritate ale lui Ilie Bolojan. O astfel de măsură ar însemna revenirea la normalitate, la care se adaugă promisiunea de creștere în continuare a salariului minim pe economie.

Florin Manole, fost ministru social-democrat al Muncii, a devenit vocea care promovează intențiile viitorului guvern Grindeanu, dacă această formulă va fi acceptată de majoritatea din Parlament. În cadrul mai multor intervenții în emisiuni TV, Manole le-a amintit românilor că intenția PSD este aceea de a crește veniturile românilor, mai ales a celor care au dificultăți financiare, principalele categorii defavorizate fiind pensionarii, copiii și angajații care câștigă salariul minim pe economie.

Majorările ar urma să fie făcute de un viitor guvern PSD începând cu 1 ianuarie 2027, iar aceasta este una dintre principalele condiții pe care partidul le-a pus în negocierile pentru susținerea unui nou Executiv – deși susținătorii așa-zisei reforme Bolojan au cerut, la rândul lor, continuarea măsurilor de austeritate, inclusiv prin eliminarea acestor creșteri de pensii, salarii și alocații pentru copii.

Pensiile ar fi trebuit să se indexeze cu rata inflației de la 1 ianuarie 2025, dar Ilie Bolojan a refuzat să respecte legea care prevede acest mecanism.

Pensionarii au pierdut sume foarte importante de bani, din cauza acestor decizii. PSD, tot prin Florin Manole, a cerut încă din ianuarie 2026 indexarea pensiilor, dar Ilie Bolojan a blocat încă o dată indexarea care trebuia să fie cu 7%, în raport cu valoarea inflației, în al doilea an, consecutiv, deși legea cerea această creștere.

PSD a cerut, la începutul anului, ca pensionarilor cu cele mai mici venituri să li se dea măcar ajutoare din partea statului, specificând că PSD nu a fost de acord cu măsura de austeritate. Ajutorul pentru pensionari a fost calculat la suma de 800 de lei, așa cum a fost anul trecut, pentru cei cu pensie sub 2.740 de lei, după ce deja a scăzut drastic puterea de cumpărare.

Măsuri sociale, pentru susținerea viitorului guvern

Social-democrații au cerut introducerea explicită în programul de guvernare al viitorului executiv a mai multor măsuri sociale, printre care și această indexare care a rămas blocată de la 1 ianuarie 2025. Aceeași cerință a fost și pentru susținerea cabinetului Veștea.

Din programul de guvernare al unui viitor cabinet condus de Sorin Grindeanu mai fac parte majorarea salariului minim; măsuri antiinflație pentru categoriile vulnerabile; extinderea limitării adaosului comercial pentru produsele de bază; sprijin pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități. Toate aceste măsuri s-au regăsit și în programul inițial al partidului, la ultimele alegeri. Acum au fost reluate aceste teme importante, iar PSD susține că vrea să oprească austeritatea și declinul economic.

În mod surprinzător, mare parte din aceste măsuri se regăseau și în programul de guvernare al PNL, dar și în planul de țară al candidatului la președinție al liberalilor, Nicolae Ciucă, deși liderul partidului susține și astăzi măsurile de austeritate care contravin promisiunilor făcute de PNL la ultimele alegeri.

Bolojan a luat și banii copiilor

În Guvernul Bolojan, nu doar pensiile, ci și alocațiile copiilor au fost înghețate anul acesta – al doilea an consecutiv -, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern în vara anului trecut. Este al doilea drept încălcat de cabinetul care actualmente a rămas interimar, deși legislația prevede clar că alocațiile trebuie să fie și ele indexate anual cu rata inflației.

Legea alocației de stat pentru copii prevede că aceste sume se vor actualiza automat, în fiecare an, cu rata medie a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior – mecanism introdus pentru a proteja puterea de cumpărare a alocației și pentru a elimina intervenția politică asupra unui drept destinat copiilor. Bolojan a suspendat indexarea aferentă inflației din 2023, care trebuia aplicată de la 1 ianuarie 2025, apoi indexarea aferentă inflației din 2024, care ar fi trebuit să se aplice din 2026. Astfel, alocațiile au rămas la valoarea de 719 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau până la 3 ani, în cazul copiilor cu handicap); 292 lei/lună pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani; 292 lei/lună pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale și 719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între 3 și 18 ani. Ultima majorare a avut loc în ianuarie 2024, când alocațiile au crescut cu 13,8%.

Va trebui rezolvată problema salarizării

În privința creșterii salariului minim pe economie, și acest mecanism este asumat prin lege și impus la nivel european, dar în România nu ajută foarte mult angajații, ci aduce bani în plus la bugetul statului, pentru că toate creșterile rămân sub rata inflației, iar în timp ce puterea de cumpărare scade, cresc amenzile, taxele și impozitele, toate fiind raportate la salariul minim. În plus, legea salarizării nu prevede recalcularea celorlalte venituri din grilă prin raportare la valoarea minimă, ci la un salariu de referință, astfel încât multe categorii profesionale „cad sub grilă” - de exemplu, bibliotecarii, muzeografii și alți absolvenți de studii superioare au avut nevoie de o creștere a veniturilor la nivelul angajatorului, după ce muncitorii necalificați au ajuns la un salariu mai mare, prin creșterea salariului minim pe economie. Acest lucru se va întâmpla în continuare, pentru că și noua lege a salarizării prevede același tip de raportare la un salariu de referință și nu la cel minim pe economie.

Cu toate acestea, pentru cei care trăiesc din salariul minim – peste 1 milion de români -, această majorare îi va ajuta să supraviețuiască, pentru că se anunță noi valuri de scumpiri. Viitorul guvern va trebui să rezolve și problema viitoarei legi a salarizării, după eșecul proiectului care a provocat, recent, un imens scandal.