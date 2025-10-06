Varianta PSD pentru reducerile de personal din administrația publică locală

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a transmis care sunt variantele cu care PSD este de acord în ceea ce privește reducerile de angajați din administrația publică locală.

„Suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”, a spus Vasilescu.

Aceasta a explicat de ce PSD nu este de acord cu o reducere a posturilor ocupate mai mare de 20%: „Sunt, la ora actuală, stabilite în legislație care, din punctul nostru de vedere, nu sunt cele mai fericit alese și am dat exemplu, de fiecare dată, că o primărie care are 200.000 de locuitori versus una cu aproape 400.000 de locuitori, conform legii trebuie să aibă același număr de funcționari publici”.

Vasilescu explică faptul că din această cauză a apărut acest prag de 20% din posturile efectiv ocupate.

Guvernul Bolojan a transmis că își dorește o reformă administrativă care ar presupune o reducere de 13.000 de posturi din administrația publică locală.

(sursa: Mediafax)