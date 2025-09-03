PSD vrea reducerea personalului din primării prin digitalizare și comasare voluntară

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   01:00
Sursa foto: Lucian Alecu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la România TV că partidul său susține reducerea personalului din primării prin digitalizare și comasarea voluntară a comunităților mici, precizând că propunerile au fost prezentate și președintelui Nicușor Dan.

Sorin Grindeanu a explicat că, pe măsură ce primăriile adoptă mai multă digitalizare, numărul angajaților poate fi redus, fără a afecta funcționarea administrației locale.

„Cu cât faci mai multă digitalizare într-o primărie, poți să reduci până la urmă din personal. Și aici putem să discutăm multe lucruri și am mers cu propuneri concrete din partea noastră,” a spus liderul PSD.

Grindeanu a mai menționat că una dintre propuneri vizează comasarea voluntară a comunităților mici care nu își pot administra eficient primăriile.

El a precizat că toate aceste propuneri au fost prezentate președintelui Nicușor Dan și subliniază că inițiativa vizează oamenii și eficiența serviciilor publice.

Decizia PSD de a propune această abordare a fost discutată marți în coaliție, iar planul prevede o reducere de aproximativ 25% a personalului în primării, în funcție de implementarea digitalizării și de comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

(sursa: Mediafax)

